Украину внесли в ТОП-3 стран-должников России

Фото из архива "Сегодня"

Россия, которая отказывается платить компенсации Украине, отнесла нашу страну к числу своих крупнейших должников. Такие данные обнародовал РБК, ссылаясь на собственные расчеты.

Дело в том, что Россия не раскрывает информацию по кредитам, выдаваемым другим государствам. О них становится известно, если РФ подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой. О таких займах рассказывают официальные лица или же информация раскрывается по линии государства-заемщика.

По данным издания, крупнейшим должником России является Беларусь — 7,55 млрд долларов долга по состояни. на 1 июня 2019 года. Эту информацию порталу сообщил белорусский Минфин. Второе место по объему задолженности, по мнению издания, занимает Украина — около 3,7 млрд долларов. В цифре учтем долг в 3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным в декабре 2013 года. Украина этот долг перед не признает и учитывает только долг в 0,61 млрд долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов.

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Венесуэла — крупнейший должник России за пределами постсоветского пространства, отмечает издание. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет 3,15 млрд долларов и должен быть погашен в 2027 году. При этом президент РФ Владимир Путин в июне заявил, что задолженность Каракаса перед Москвой достигает 3,5 млрд долларов.

Другими крупными заемщиками России являются Куба (объем долга – 3,2 млрд долларов), Бангладеш (2 млрд долларов) и Кипр (1,8 млрд долларов).

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Эти 3 млрд долларов в последствии окрестили "долгом Януковича". Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш.

Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича".

22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции, а в сентябре 2018 года суд отправил решение по иску на новое рассмотрение. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины.

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