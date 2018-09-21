Украину заполонила дешевая гречка из России: в Кабмине отреагировали

Украинские аграрии бьют тревогу из-за наплыва некачественной гречки в Украину - дешевая российская гречка перерабатывается в Казахстане и уже оттуда поступает на украинский рынок.

Однако запрещать импорт этой гречки Украина не собирается, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, сообщает "Укринформ".

"В России происходят процессы экстенсивного земледелия. Они в Алтайском крае вводят в оборот новые площади, и, соответственно, первой культурой, которая там высевается, является гречка. И, конечно, она там дешевая. А на севере Казахстана, на границе с РФ, построен большой завод, который эту дешевую алтайскую гречку вывозит из России и там уже производит из нее крупу", — рассказал Мартынюк.

По его словам, в Минагропроде Украины изучили эту ситуацию и решили, что вводить эмбарго на подобный продукт нецелесообразно из-за возможного роста цены на украинском рынке.

Мартынюк уточнил, что в Украине гречка превратилась в нишевую культуру – идет наращивание посевных площадей гречихи только в сегменте органического производства. А что касается валового сбора, то сокращение посевных площадей обусловлено высоким прошлогодним урожаем, остатки от которого до сих пор есть на полках украинских магазинов, уверен чиновник

"К тому же агрономы используют гречку для севооборота, и ниже определенного уровня производство гречки в Украине никогда не опустится. Так что дефицита гречки в Украине нет", — подытожил Мартынюк.

Ранее сообщалось, украинские аграрии отказываются сеять гречку. Посевы гречихи в Украине в 2019 году могут сократиться вдвое – до 40-50 тыс. га с около 100 тыс. га в 2018 году. Таким образом, по сравнению с показателем 2017 года – 184 тыс. га – в следующем году посевы культуры сократятся только в 4-5 раз.

Причиной аналитики называют интервенцию некачественной гречневой крупы из России.



