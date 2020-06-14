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Украину заполонила импортная черешня: откуда везут

14 июня, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Многие страны-экспортеры, как и Украина, потеряли урожай ягод из-за непогоды

Из-за плохого урожая цены на ягоды и фрукты в Украине взлетели до исторического максимума, а нехватку отечественной продукции активно компенсируют импортной. Поэтому по итогам июня специалисты ожидают рекордных объемов импорта черешни, сообщает "Укринформ".

Прежде всего черешню в Украину везут из Турции, которая, в отличие от всех основных конкурентов, не пострадала от погодных капризов и вырастила приличный урожай. Правда, сезон черешни там почти завершился, как и в Узбекистане – стране, которая является третьим в мире экспортером этих косточковых. Центральноазиатские аграрии в этом году потеряли от 15 до 20% ожидаемого урожая.

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А вот во всех странах Европы, где массово выращивают черешню, с урожаем, как и в Украине, большие проблемы. Кое-где фермеры потеряли 40-60%. К примеру, молдавской черешни в Украине будет немного. Потери черешневого урожая в местных хозяйствах достигли 30-40%. Почти все выращенное экспортируют в страны ЕС. На украинский рынок будут попадать лишь небольшие партии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как погода натворила бед с украинским урожаем. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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