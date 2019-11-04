Украину заполонили китайские товары: что делать в гарантийном случае

Интернет-магазины часто отказываются забирать товар на ремонт или затягивают процедуру

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Пока украинцы выезжают работать в Китай, отечественный рынок заполонили товары из Китая. Многие отдают предпочтение именно им, потому что и цена привлекательная, и вроде бы есть гарантия. Но всегда ли она работает? Что делать, если техника отказала, а ремонтировать ее не хотят?

Светлана в отчаянии – ее девятилетний сын два года откладывал карманные деньги на электрический самокат. Собрал целых шесть тысяч гривен. Желанную игрушку приобрели в интернет-магазине. Но чек не дали – только гарантийный талон.

"Ребенок проездил буквально две недели. Вышел на улицу, нажал клавишу старт, поехал, но остановился и дальше движение невозможно было", – рассказывает Светлана.

Когда двухколесный транспорт поставили на подзарядку, он загорелся.

"Вся квартира была в дыму, в очень едком дыму", – вспоминает Светлана.

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Женщина повезла самокат в сервис. И вот уже полтора месяца ждет ремонта. Новости "Сегодня" совместно с экспертом по защите прав потребителей Максимом Несмияновым отправились разбираться. Ведь по закону вернуть уже исправный самокат в сервисе должны были через 14 дней.

"Мы видим явное нарушение закона о защите прав потребителя. Покупателя ограничили в доступе к информации и он не видит, кто его обслуживает. Магазин должен иметь уголок потребителя с субъектом хозяйственной деятельности", – отмечает эксперт.

Продавцы признаются: товар китайского производства отчасти не адаптирован к украинским электросетям.

"Сплошные нарушения здесь. Как только фискальный чек не дали, надо было разворачиваться и уходить", – говорит эксперт.

Владелец магазина объясняет: ремонт задержали, потому что якобы ждали новую деталь.

"Если бы товар был новый, я его заменил бы, я так и делаю. А товар был поврежден. Фабрика не забирает поврежденный товар".

Когда эксперт спрашивает, где производится ремонт, оказывается, что самокат ремонтируют в Одессе. А это означает, что вернуть товар фабрике-производителю уже не выйдет – произошло вмешательство третьих лиц. Ведь продавец отправил товар не в официальный сервисный центр.

Но не смотря на это, в конце концов, продавцы согласились вернуть деньги за неисправный самокат.

Напомним, страховые компании предлагают украинцам услугу – обезопасить свои гаджеты от краж и повреждений. Специалисты отмечают застраховать можно любую технику – от телефонов и ноутбуков до наушников.

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