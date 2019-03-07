Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украину "завалили" импортной свининой

Сегодня, 16:28

По итогам февраля страна сократила экспорт свинины в несколько раз

Фото: Pixabay
Украину "завалили" импортной свининой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/127/df6/5c8127df6d7fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/127/df6/5c8127df6d7fc.jpg Экономика По итогам февраля страна сократила экспорт свинины в несколько раз

Украина в январе-феврале 2019 года увеличила импорт свинины в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,4 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении импорт достиг 8 млн долларов, что в пять раз больше, чем в январе-феврале прошлого года.

При этом экспорт свинины сократился в 3,2 раза – до 114 тонн. Стоимость поставок на внешние рынки уменьшилась в 3,7 раза – до 230 тыс. долларов.

ГФС также сообщила, что по итогам января-февраля экспорт мяса птицы и субпродуктов увеличился на 43% – до 63,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт возрос на 28% – до 88,2 млн долларов.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за первые два месяца 2019 года увеличился на 5,8%, до 21,5 тыс. тонн (8,6 млн долларов).

Ранее Ассоциации животноводов Украины сообщила, что по итогам 2018 года Украина импортировала 100 тыс. тонн дешевой свинины. В Ассоциации отметили, что украинские хозяйства неофициально жалуются на иностранную свинину, которая попадает в Украину "серым" импортом.

Государственная служба статистики сообщала, что ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

Сейчас видео обычных украинских фермеров и аграриев бьют рейтинги просмотров в интернете. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег экспорт, мясо, импорт, свинина, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " Украину "завалили" импортной свининой". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько дешевой свинины поступило в Украину

22 февраля, 05:13

В Ассоциации животноводов Украины пожаловались, что свиноводство находится в сложном положении

В Украине станет больше свинины: эксперты дали оптимистичный прогноз

12 февраля, 08:12

Пока что производство популярного вида мяса падает

В Украине заметно снизились цены на свинину

5 февраля, 17:08

Ценники на мясо в супермаркетах начали реагировать на ситуацию с закупкой сырья производителями

В Украине серьезно сократилось производство свинины

1 февраля, 18:13

В стране за последний год упало производство свинины на 9,3%, сообщают данные статистики

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

"Катю не просто убили, ее пытали ежесекундно": отец Гандзюк

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота