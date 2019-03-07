Украину "завалили" импортной свининой
По итогам февраля страна сократила экспорт свинины в несколько раз
Украина в январе-феврале 2019 года увеличила импорт свинины в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,4 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
В денежном выражении импорт достиг 8 млн долларов, что в пять раз больше, чем в январе-феврале прошлого года.
При этом экспорт свинины сократился в 3,2 раза – до 114 тонн. Стоимость поставок на внешние рынки уменьшилась в 3,7 раза – до 230 тыс. долларов.
ГФС также сообщила, что по итогам января-февраля экспорт мяса птицы и субпродуктов увеличился на 43% – до 63,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт возрос на 28% – до 88,2 млн долларов.
В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за первые два месяца 2019 года увеличился на 5,8%, до 21,5 тыс. тонн (8,6 млн долларов).
Ранее Ассоциации животноводов Украины сообщила, что по итогам 2018 года Украина импортировала 100 тыс. тонн дешевой свинины. В Ассоциации отметили, что украинские хозяйства неофициально жалуются на иностранную свинину, которая попадает в Украину "серым" импортом.
Государственная служба статистики сообщала, что ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.
При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.
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