Украину "завалили" импортной свининой

По итогам февраля страна сократила экспорт свинины в несколько раз

Фото: Pixabay

Украину "завалили" импортной свининой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/127/df6/5c8127df6d7fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/127/df6/5c8127df6d7fc.jpg 2019-03-07T16:28:00+02:00 Экономика По итогам февраля страна сократила экспорт свинины в несколько раз

Украина в январе-феврале 2019 года увеличила импорт свинины в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,4 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении импорт достиг 8 млн долларов, что в пять раз больше, чем в январе-феврале прошлого года.

При этом экспорт свинины сократился в 3,2 раза – до 114 тонн. Стоимость поставок на внешние рынки уменьшилась в 3,7 раза – до 230 тыс. долларов.

ГФС также сообщила, что по итогам января-февраля экспорт мяса птицы и субпродуктов увеличился на 43% – до 63,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт возрос на 28% – до 88,2 млн долларов.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за первые два месяца 2019 года увеличился на 5,8%, до 21,5 тыс. тонн (8,6 млн долларов).

Ранее Ассоциации животноводов Украины сообщила, что по итогам 2018 года Украина импортировала 100 тыс. тонн дешевой свинины. В Ассоциации отметили, что украинские хозяйства неофициально жалуются на иностранную свинину, которая попадает в Украину "серым" импортом.

Государственная служба статистики сообщала, что ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

Сейчас видео обычных украинских фермеров и аграриев бьют рейтинги просмотров в интернете. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украину "завалили" импортной свининой". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.