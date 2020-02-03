Украину завалили некачественной гречкой из России: почему растут цены

Вместо пшеницы – лен и горчица, а вместо гречки – нут и амарант. Пока мы с вами ждем дешевой гречки на полках магазинов, отечественные аграрии осваиваютзарубежные рынки "суперфуда". Это уже становится горькой правдой: мы лишились звания "гречаной" страны, продаем улиток и покупаем сало.

Поэтому не удивляйтесь, когда аграрные аналитики говорят, что в 2020 году может подорожать много продуктов. И в корзине как раз традиционные для украинцев хлеб, сахар и гречка, посевы которой сократились втрое. Странная ситуация: мы сделали гречку модной, когда экспортировали в больших объемах, а сейчас наоборот – ввозим ее из-за границы.

"Украинцы любят гречку. Благодаря нам, она по миру пошла немного, хотя еще не стала такой популярной", – отмечает президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Казаченко.

Год из года под гречку в Украине отводят все меньше земель. С 2017 года посевы этой культуры сократились в три раза.

"Если 20 лет назад Украина гречку выращивала на 600 тысячах гектаров площади, то в этом году только на 63 тысячах гектаров. Это – минимальный уровень за все годы существования нашего государства", – констатирует исполнительный директор международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Оказывается, производителям популярной крупы стало нерентабельно выращивать ее в Украине. Выгоднее сеять пшеницы, кукурузу и подсолнечник.

"Украина в 2019 году собрала где-то более 80 тысяч тонн для собственных нужд. Но для внутреннего потребления Украине нужно минимум 120-140 тысяч тонн", – подсчитывает директор зерноперерабатывающего предприятия Иван Шилов.

Из-за этого на украинском рынке возник дефицит, который и ощутили наши кошельки. За год гречка в стране подорожала на 60%, перепрыгнув отметку в 27 гривен за кило.

Чтобы удовлетворить спрос, крупу пришлось закупать за границей. Причем преимущественно у Казахстана. Правда, в этой стране гречку только перебирают и фасуют, а растет культура в другом месте – в России. То есть мы покупаем крупу у страны-агрессора.

"Россия в 2018 году вырастила миллион тонн гречки. Самой России нужно 250 тысяч тонн. То есть 700 тысяч тонн у нее было лишних. Тогда действовал запрет на ввоз. И что сделали россияне? Они переработали ее на казахстанском предприятии. А, учитывая то, что Казахстан и Украина имеют договор о зоне свободной торговли, просто завезли эту крупу на территорию Украины", – рассказывает директор зерноперерабатывающего предприятия Иван Шилов.

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"Этот самый дешевый сегмент гречки, что мы видим в магазинах, где сам можешь себе взвесить, – это все русская гречка, завезенная по различным схемам или через Молдову, или через Казахстан. У нас на рынке 70% российской гречки. Россия уже фактически завоевала завоевала наш рынок. И последние два года была массовая экспансия на наш рынок", – добавляет Сергей Громовой.

При этом у российской гречки наблюдаются проблемы с качеством, констатируют специалисты.

"Мы делали в лаборатории анализы гречки, которая заходила в Украину из Казахстана, но это было российское зерно. Это 100%-ная информация. И из 12 показателей качества только два отвечало украинским стандартам", – говорит Иван Шилов.

Из-за сложившейся ситуации с украинскими посевами гречки цена на крупу будет неуклонно расти, предупреждают эксперты.

"Баланс говорит о том, что весной 2020 года будет рост цены на гречку как на оптовых рынках, так и в розничном сегменте", – говорит Сергей Громовой.

Но значит ли это, что украинцам следует запасаться относительно дешевой крупой сейчас, пока она не подорожала еще сильнее? Специалисты и участники рынка так не думают.

"Гречка есть, и покупать ее мешками абсолютно не требуется", – считает Иван Шилов.

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"Я думаю, что нам надо расслабиться, потому что гречку можно заменить чем-то. Если я люблю гречку, то я заплачу за нее чуть больше. Но в целом главное, чтобы мы были спокойными, что не умрем от голода.", – добавляет Леонид Казаченко.

К слову, пока гречка дорожает, в Украине резко подешевела картошка. Так, в последнюю неделю января картофель оптом продавался по 7,5-8,5 грн/кг. В целом за месяц цены просели минимум на 20%. Впрочем, по сравнению с прошлым годом картофель сегодня стоит на 30% дороже.

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