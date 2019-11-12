Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекорд

Всего за месяц в страну ввезли больше картофеля, чем когда-либо за год

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В Украине при этом дешевеют все овощи борщевого набора, кроме картофеля. Неурожай украинской картошки активно покрывается за счет импорта, который в октябре-2019 года обновил рекорд. Об этом сообщили аналитики Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

По их данным, в октябре в Украину ввезли 92 600 тонн картофеля – больше, чем когда-либо в истории Украины за целый год. Всего же с начала сезона 2019-2020 Украина импортировала более 142 тысяч тонн картофеля – в 529 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона.

"В октябре в Украину было ввезено около половины годового объема продаж картофеля сетями супермаркетов, а это уже очень существенно", – подчеркнул экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Специалист при этом отметил, что сети супермаркетов не являются главным каналом сбыта картофеля в Украине.

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"Сети контролируют не более 15-20% объемов розничных продаж картофеля в стране... Однако, даже с учетом реальных объемов розничной торговли картофелем в стране по всем направлениям реализации, удельный вес импорта в октябре достиг 50% оценочных объемов розничных продаж в этом месяце, конечно, без учета ажиотажного спроса, который продолжал оставаться высоким. Но самое интересное, что импортная картошка активно закладывалась на длительное хранение с целью перепродажи в зимне-весенний период по более высокой цене", – говорит Ярмак.

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Сейчас цены на картофель в Украине выше, чем в Польше в среднем на 10 центов США за кг, и выше, чем в России — на 20 центов США за кг, то есть более чем в два раза. И хотя картофель в Украину официально поставляет в основном Беларусь, где цены также в два раза ниже, чем в Украине, значительная часть этого картофеля имеет российское происхождение. И прямые поставки картофеля в Украину с РФ также осуществляются, так как запрета на такие поставки нет.

По оценкам аналитиков УПОА, спрос на картофель будет оставаться низким в ноябре и декабре, и активизируется только к праздникам. При этом объемы продаж картофеля в предпраздничные дни, с большой вероятностью разочаруют представителей розничной торговли. Соответственно в январе снова стоит ожидать провала в продажах и только в феврале спрос может восстановиться.

Импорт, по мнению УПОА, в ноябре резко снизится, однако продолжит оставаться существенным. А уже к концу месяца УПОА не исключает возможности снижения оптовых цен на картофель.

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