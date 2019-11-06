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Украину заваливают импортными фруктами: что покупаем

6 ноября, 10:13

Эксперты объяснили, почему яблоки и груши стали активно везти из-за границы

/ Фото: Pixabay

В январе-сентябре 2019 года за счет экзотических фруктов импорт плодов и ягод в Украину более чем в два раза превысил экспорт. В частности, за июль-сентябрь страна импортировала рекордный для этого периода объем яблок. Как сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики", на импортные ягоды за девять месяцев потрачено 172 млн долларов.

"Это на 10% превышает прошлогодний показатель за соответствующий период… Объемы импорта фруктов в Украину также увеличились (+23%) – до 392 млн долларов", – отметил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Богдан Духницкий.

Больше всего за этот период Украина закупила:

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  • цитрусовых – на 115 млн долларов;
  • бананов – 113 млн долларов,
  • косточковых и семечковых (яблок, груш, абрикосов, персиков и др.) – 53 млн долларов;
  • винограда – 27 млн ​​долларов;
  • фиников, инжира, ананасов – на 27 млн ​​долларов.

При этом закупки традиционных для Украины фруктов увеличились в разы. Так, яблок и груш – с 4 тыс. тонн за девять месяцев 2018 года до 25 тыс. тонн в этом году; абрикосов, персиков и других косточковых – с 26 тыс. тонн до 58 тыс. тонн.

Специалисты института объяснили такую ситуацию снижением урожая этих фруктов в Украине – как по их количеству, так и по качеству.

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Впрочем, тенденция увеличения экспорта украинской продукции тоже сохраняется. За девять месяцев страна экспортировала замороженных фруктов на 63 млн долларов, яблок и груш на 14 млн долларов, ягод – на 12 млн долларов. А экспорт грецких орехов вырос сразу на 80% – до 75 млн долларов.

Крупнейшим рынком сбыта для украинской продукции садоводства остается Европейский Союз. Среди отдельных стран лидируют Польша (17,5% от всего экспорта), Турция (11,3%), Франция (8,1%), Беларусь (6,2%), Италия (5% ), Нидерланды (4,1%) и Ирак (4%).

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что на украинских рынках уже появились турецкие помидоры. Также эксперты рассказали, что будет с ценами на томаты к зиме:

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Источник: Сегодня

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