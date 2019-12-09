Украину заваливают импортными яблоками: эксперты назвали причины

Импорт яблок в Украину за год вырос более чем в 10 раз

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Яблоки на оптовых рынках Украины продают уже дороже, чем в Польше. При этом в стране растет предложение импортных фруктов. Так, за ноябрь Украина закупила за рубежом 1,3 тыс. тонн яблок. Это в три раза меньше объемов экспорта, сообщили аналитики EastFruit.

"Ситуация является уникальной, поскольку даже в 2017 году, когда урожай яблок был низким, импорт был почти в 10 раз ниже. А по сравнению с октябрем, когда предложение яблока было ниже, чем в ноябре, импорт вырос на 72%", – подчеркнули эксперты.

Яблоки в Украину ввозились преимущественно из Польши, которая при этом больше других стран пострадала в 2019 году от заморозков и больше всех в Европе снизила объемы производства яблок, как в натуральном, так и в относительном выражении.

Данные статистики говорят о том, что за ноябрь 2019 года в Украину было поставлено в 10,5 раз больше, чем в том же месяце годом ранее. Всего же за первые четыре месяца сезона импорт яблока уже достиг 3,7 тыс. тонн, или в шесть раз больше, чем за такой же период предыдущего сезона. При этом импорт за этот период превысил экспорт лишь в два раза. За август-ноябрь 2019 года из Украины экспортировано 8,7 тыс. тонн яблока – на 47% меньше, чем за тот же период 2018 года.

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"Очень бы не хотелось, чтобы с яблоком повторилась ситуация, которую мы сейчас видим на рынке картофеля, когда в розницу продается преимущественно импортная продукция и она дешевеет. В это же время украинский картофель заложен в хранилища в надежде на рост цен. Если в сентябре-октябре фермеры имели возможность продать картофель по 10-11 грн/кг оптом, то сейчас цены уже упали до 7 грн/кг и активных продаж украинского картофеля от украинских фермеров по-прежнему нет, т.е. они уже потеряли по 3-4 грн/кг и рискуют еще более нарастить потери", – отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По его словам, отпускные цены садоводов на ходовые сорта яблока в Польше почти в два раза ниже, чем в Украине.

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"При такой разнице в цене, супермаркетам Украины и трейдерам выгоднее закупать яблоко в Польше, чем упрашивать украинских производителей продать продукцию, т.к. польское яблоко уже упаковано и сортировано. При этом не стоит винить только садоводов – способствует импорту и ухудшает привлекательность экспорта и постоянно укрепляющаяся украинская валюта", – отмечает Ярмак.

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Представитель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Семен Крамаренко в свою очередь предложил не забывать, что Польша продает свое яблоко не только в Украину, но и на те рынки сбыта, которые Украина завоевала с большим трудом годом ранее – прежде всего на Ближний Восток.

"Если в прошлом году покупатели из ОАЭ и Саудовской Аравии предпочитали яблоко из Украины, то в этом году, ввиду очень низкого предложения украинских фруктов, они закупают больше яблока в Польше. Также на наши традиционные рынки выходят садоводы Молдовы и Сербии, пока наши поставщики предпочитают играть в рулетку и хранить яблоко в надежде на рост цен. Остается лишь надеяться, что их ставка сработает", – отмечает представитель УПОА.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как осенью изменились цены на базовые продукты в Украине:

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