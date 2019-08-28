Украину ждет налоговая амнистия: у Зеленского раскрыли детали

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Украинский проект налоговой амнистии капиталовпредусматривает, что "помилование" будет платным. Об этом рассказал Данил Гетманцев, который возглавит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. По словам Гетманцева, власть планирует привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы.

"Налоговую амнистию планируется запустить в пакете с BEPS и ратификацией соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией. Мы предполагаем, что амнистия будет платной. Общая ставка – 5%, сниженная – 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов. Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков", – сказал Гетманцев в интервью "Экономической правде".

По его словам, первая цель налоговой амнистии - "дать возможность людям, которые 28 лет получали доходы в разных формах, обелиться. Подвести черту под тем, что было за 28 лет, и начать новую финансовую историю с чистого листа".

"Это такая моральная штука, после которой можно включать BEPS, автоматический обмен налоговой информацией, реформу налогообложения. Вторая цель – мы хотим вернуть деньги в Украину. Это архиважная задача. Нас вдохновляет пример Аргентины, в которой точно так же молодой президент пришел к власти и призвал людей вернуть деньги в страну. Однако мы не собираемся никого копировать. Мы не предполагаем, что Украина – это Аргентина. У каждого свой путь, поэтому нашу амнистию мы выписываем сами, исходя из наших особенностей", – отметил Гетманцев.

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Он подчеркнул, что амнистия – это добровольное декларирование.

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"Никто никого не заставляет декларировать. Хочешь и дальше держать деньги в матрасе — держи. Никаких вопросов нет. Никаких санкций по отношению к тебе не будет. По крайней мере, в момент амнистирования. <...> Мы будем давать гарантии, что мы освобождаем от ответственности по двум статьям Налогового кодекса – 212 и 205. Налоговая амнистия не освобождает от ответственности за коррупцию и хищения. Это другая история. Мы закрепляем в законопроекте норму о том, что документы, предъявленные налогоплательщиком, начиная от декларации и заканчивая другими документами, которые будут востребованы в процессе амнистии, не могут быть использованы в качестве доказательств по любым уголовным делам", – сказал Гетманцев.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по словам президента Владимира Зеленского, власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. При этом он добавил, что настаивает на проведении налоговой амнистии.

В свою очередь президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в интервью "Сегодня" о планах команды Зеленского внести на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о налоговой амнистии, или так называемой нулевой декларации.

Ранее данный вопрос поднимали премьер-министр Владимир Гройсман и Петр Порошенко в должности президента страны.

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