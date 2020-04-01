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Украину ждет новый транш от МВФ: в Раде назвали условие и сумму

1 апреля, 11:21

Ксения Капустинская

Гетманцев объяснил, куда направят полученные деньги

Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Украины первый транш по новой программе сразу же после принятия в целом закона о банковской деятельности, который пока утвержден лишь в первом чтении. Такое мнение выразил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы получили официальное письмо, заявление от МВФ – что есть два условия. Если они будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, должно быть около 4 млрд долларов кредита", – сказал Гетманцев в эфире "Радио НВ".

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Гетманцев уточнил, что деньги направят в Стабилизационный фонд госбюджета. Правда, законопроект о создании этого фонда пока еще не принят.

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Напомним, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева официально сообщила, что фонд ожидает от Украины принятия закона об обороте сельхозземель, а также закона о банковской деятельности. При этом закон о рынке земли уже принят во втором чтении.

Как заявил во время внеочередного заседания парламента президент Владимир Зеленский, Рада должна обеспечить все для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ во время пандемии коронавируса:

Выступление Зеленского в Раде

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