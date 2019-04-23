Украину ждет "период турбулентности": названы последствия остановки импорта бензина из Беларуси

В будущем страна сможет заменить поставки российского топлива, уверен специалист

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Украине грозит "период турбулентности" в топливно-энергетической сфере из-за остановки поставок бензина и дизеля из Беларуси и России. Такое мнение высказал глава "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Теоретически у нас есть свои мощности. Можно в три раза, а может даже и больше, увеличить загрузку Кременчугского НПЗ. Есть достаточно большие мощности по приемке с моря. Но не будем скрывать, что никогда на таких оборотах эти мощности не работали, или, скажем, давно не работали", – отметил Куюн.

Он считает, что со временем Украина сможет компенсировать прекращение импорта из Беларуси и России поставками из других источников, однако такая переориентация будет сопровождаться "периодом турбулентности".

Напомним, власти РФ заявили, что с 1 июня ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Кроме того, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. В результате Беларусь остановила экспорт бензина в Украину.

Как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет. Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.

Глава правительства Владимир Гройсман ранее уже заявил, что Украина должна найти новых партнеров по поставке нефтепродуктов.

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