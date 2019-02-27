Украину ждет полный отказ от импортного газа: названы условия

Гройсман рассказал о том, как изменят систему доступа к месторождениям голубого топлива

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украину ждет полный отказ от импортного газа: названы условия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bab/c68/5c6babc686963.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bab/c68/5c6babc686963.jpg 2019-02-27T14:28:00+02:00 Экономика Гройсман рассказал о том, как изменят систему доступа к месторождениям голубого топлива

Проведение открытых аукционов по доступу к месторождениям нефти и газа позволит Украине за пять лет добиться независимости от импорта газа. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

"У нас есть возможности до 2025 года, 2023 года, 2024 года существенно увеличить, реактивно увеличить добычу газа. Каким образом? Полным изменением работы Госгеонедр, той структуры, которая до 2014 года только своим, под ковром, раздавала месторождения. Мы, фактически, первые, кто разрушил схему тайных распределений и внедряем абсолютно новую систему публичных аукционов", – сказал Гройсман.

При этом исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олег Кирилюк добавил, что добыча газа на участках, которые весной будут выставлены на открытые аукционы, может достигать 5 млрд куб. м в год.

"На сегодняшний день уже подготовлено 17 нефтегазовых участков с прогнозируемыми ресурсами более 92 млрд куб м газа и 16 млн тонн нефти. Стартовая цена лотов – от 5 млн грн до 500 млн грн", – сказал Кирилюк.

Гройсман также подчеркнул, что Украина должна полностью отказаться от импорта газа. Ранее, по его словам, Украина, имея одни из крупнейших в Европе запасов углеводородов, не развивала их добычу, а ежегодно их импортировала из страны-агрессора.

"Мы должны отказаться от закупок заграницей – вплоть до 1 кубометра газа. Это наша стратегическая цель. Это даст нам возможность себя полностью обеспечить газом, и даст возможность системно снизить цены на газ. Потому что лозунгами цены на газ снизить невозможно", – заявил премьер.

"Украина, которая имеет все необходимые запасы газа, нефти, особенно, что касается газа, импортировала его из Российской Федерации. Не было инвестировано достаточно финансовых ресурсов, чтобы открыть залежи и обеспечить Украину собственным газом. Это не происходило потому что, на закупках выгодно было сидеть тем, кто с этих потоков получал миллионы, сотни миллионов, а, возможно, и миллиарды. Им было все равно, как будет жить страна, а России это было выгодно, так как они всегда это использовали как средство давления на Украину", – пояснил Гройсман.

Ранее в государственной "Укргаздобыче" подсчитали, какой максимум газа могут добыть в Украине. Госкомпания при этом рассчитывает на доразведку месторождений углеводородов.

Напомним, Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая.

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