Украину ждут рекордные выплаты по кредитам: в НБУ подсчитали, хватит ли денег
Нацбанк планирует наращивать резервы даже в условиях активных расчетов по внешнему долгу
Украина нарастила валютные резервы до рекорда за пять лет, а потому стране хватит средств на пиковые выплаты по государственному долгу. Об этом сообщили в Национальном банку Украины (НБУ), передает УНН.
Так, по расчетам Нацбанка, Украина в 2019-2020 годах должна выплатить 11,9 млрд долларов.
"Многих волнует способность Украины выплатить такие средства. В настоящее время международные резервы составляют 20,8 млрд долларов США, то есть их достаточно для выполнения Украиной своих обязательств", – подчеркнули в НБУ.
При этом в Нацбанке рассчитывают, что на фоне значительных выплат накоплению резервов будет способствовать активное сотрудничество с международными финансовыми организациями. В частности, в 2019 году Украина ждет еще два транша МВФ по программе stand by.
Также пополнять резервы планируют пополнять за счет операций НБУ по выкупу избытка валюты на межбанковском валютном рынке.
Как сообщалось, по итогам 2018 года рост международных (золотовалютных) резервов (ЗВР) Украины составил 10,6%. Последний раз так много валюты в резервах Нацбанка находилось по итогам 2013 года, до аннексии Крыма и войны на Донбассе.
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