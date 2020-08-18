Украинцы опасаются скачков доллара: как изменились настроения потребителей

В июле индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине составил 66,7 п., что на 1,7 п. выше, чем в июне. При этом несмотря на падение курса доллара, украинцы ожидают девальвации гривни в течение следующих трех месяцев. Об этом говорится в исследовании Info Sapiens, которое проводится при поддержке Dragon Capital.

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Среди составляющих индикатора, наибольшие изменения претерпел индекс целесообразности крупных покупок – он вырос на 9,2 п. Это значит, что потребители готовы скорее тратить сбережения, чем накапливать их.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остался стабильным и составил 150, что на 3,1 п. ниже показателя предыдущего месяца.

Индекс инфляционных ожиданий изменился незначительно – вырос на 2,2 п., до уровня 185,2. А вот ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев существенно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. – до значения 161,8.

"В целом индекс потребительских настроений в июле 2020 существенно не изменился по сравнению с июнем", – отмечается в материалах исследования.

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При этом индекс ожиданий относительно развития экономики в ближайшие пять лет снизился на 6 п.п. Как отмечают аналитики, сейчас продолжается коррекция этого индекса: возвращение к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 после президентских выборов.

Также ранее новости "Сегодня" рассказывали, как изменились потребительские привычки украинцев после жесткого карантина. Подробнее смотрите в сюжете:

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