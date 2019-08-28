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"Укрэнерго" подало в арбитраж иск против России за активы в оккупированном Крыму

28 августа, 13:26

Украинская компания направила спор в суд 27 августа

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уведомила Россию о передаче в арбитражный суд требований в споре о незаконном захвате своих инфраструктурных объектов в оккупированном Крыму. Об этом в среду, 28 августа, информирует пресс-служба компании.

Спор был направлен в суд 27 августа в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года. Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для его рассмотрения.

Согласно сообщению, "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Москвой соглашения между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

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"Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту", – отмечает пресс-служба.

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Новости "Сегодня" писали, что в апреле 2018 года "Укрэнерго" вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму. Конверты получили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

По данным компании, целью писем было проведение консультаций и переговоров с представителями России для разрешения спора путем переговоров, однако российская сторона не предоставила ответа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил оккупацию Россией Крыма и части Донбасса с похищением двоих родных детей:

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Россия Крым арбитраж Укрэнерго

Источник: Сегодня

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