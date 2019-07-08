"Укрэнерго": Растущий импорт электроэнергии способствует конкуренции в новом энергорынке

Со стартом работы нового рынка электроэнергии были сняты регуляторные ограничения для импорта электроэнергии в Украине

Фото: Pixabay

За четыре дня работы нового рынка электроэнергии в Украину импортировано 19,6 млн кВт часов электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Импорт был начат в день открытия новой модели рынка электроэнергии 1 июля. Поставки ведутся в энергоостров "Бурштынской ТЭС" (территория в границах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей синхронизированная с энергосистемой ЕС) из Словакии. Так, 1 и 2 июля было импортировано 2,4 и 3 кВт часов соответственно, 3 и 4 июля объем импортных поставок вырос до 7,6 и 6,6 млн кВт часов соответственно.

В свою очередь, экспорт электроэнергии из Украины за эти 4 дня составил 42,3 млн кВт часов.

В "Укрэнерго" напоминают, что со стартом работы нового рынка электроэнергии были сняты регуляторные ограничения для импорта электроэнергии в Украине.

"Именно импортные поставки пока является весомой условием для создания прозрачной конкуренции среди украинских производителей электроэнергии", – говорится в сообщении НЭК.

Как сообщалось ранее, 1 июля впервые в своей истории Украина импортировала электроэнергию из ЕС. Поставки осуществлял независимый поставщик электроэнергии компания "Эру Трейдинг".

Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка, снимает ограничения на импорт электроэнергии.

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