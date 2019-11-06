"Укрэнерго": Украинские электростанции отключают из-за импорта из России

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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отключает украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из Российской Федерации, поскольку не может ограничить импорт.

Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии компании Никита Вишневский, сообщает "Главком".

"Отсутствует возможность с точки зрения законодательства ограничения импорта по тем государственным контрактам, которые действуют. Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть", – сообщил он.

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Также Вишневский подчеркнул, что для получения возможности ограничивать импорт электроэнергии необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, составившие 1,216 МВт. При этом впервые были ограничены включения мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Напомним, импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему (ОЭС) Украины в начале ноября увеличился в три раза по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь – до 12 млн кВт⋅ч в сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября – начале ноября стали убыточными.

Как известно, импорт электроэнергии из России начался с начала октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 года), по инициативе председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

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