Укргазбанк – лидер среди госбанков по доступным ипотечным кредитам, – Ковалив

Сегодня по программе доступной ипотеки выдано более 200 кредитов на жилье

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что общий кредитный портфель по программе доступной ипотеки в государственных и коммерческих банках меньше чем за месяц составил 75 млн грн, до конца года ожидается на уровне 3 млрд грн, пишет Финбаланс.

По словам Ковалив, сегодня по указанной программе выдано более 200 кредитов на жилье, еще 400 заявок ожидают рассмотрения.

Она отметила, что в проекте участвуют и государственные, и коммерческие банки, уточнив, что лидером среди первых является Укргазбанк.

Ковалив отметила, что каждый банк-участник проекта предоставляет свой отдельный продукт, при этом в большинстве первый взнос для получения ипотеки составляет 20%, средняя процентная ставка – от 8,8% до 10%, а продолжительность – от 10 до 30 лет.

"Мы видим, что спрос на них (ипотечные кредиты) есть, по крайней мере, мы такую информацию получаем от банков (...). Также повышение уровня минимальной заработной платы и средней зарплаты по экономике будет дополнительным стимулом для будущих заемщиков", – резюмировала Ковалив.

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