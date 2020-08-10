Українська
$ 27,65
32,68
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Укргазбанк – лидер среди госбанков по доступным ипотечным кредитам, – Ковалив

10 августа, 15:36

Актуально

Сегодня по программе доступной ипотеки выдано более 200 кредитов на жилье

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что общий кредитный портфель по программе доступной ипотеки в государственных и коммерческих банках меньше чем за месяц составил 75 млн грн, до конца года ожидается на уровне 3 млрд грн, пишет Финбаланс.

По словам Ковалив, сегодня по указанной программе выдано более 200 кредитов на жилье, еще 400 заявок ожидают рассмотрения.

Она отметила, что в проекте участвуют и государственные, и коммерческие банки, уточнив, что лидером среди первых является Укргазбанк.

Ковалив отметила, что каждый банк-участник проекта предоставляет свой отдельный продукт, при этом в большинстве первый взнос для получения ипотеки составляет 20%, средняя процентная ставка – от 8,8% до 10%, а продолжительность – от 10 до 30 лет.

"Мы видим, что спрос на них (ипотечные кредиты) есть, по крайней мере, мы такую информацию получаем от банков (...). Также повышение уровня минимальной заработной платы и средней зарплаты по экономике будет дополнительным стимулом для будущих заемщиков", – резюмировала Ковалив.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ипотека кредиты Укргазбанк Офис президента
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять лет
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять летЭкономика
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшества
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшестваЭкономика
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометр
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометрЖКХ
Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь
Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять