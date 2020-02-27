Укргазбанк первым будет предоставлять кредитные гарантии предпринимателям в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Фонд развития предпринимательства подписал с государственным Укргазбанком первое соглашение о предоставлении гарантий в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что означает запуск в Украине государственного механизма кредитных гарантий для поддержки бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Гарантийный механизм – это долгожданный инструмент поддержки МСБ в Украине, поскольку он открывает банкам новые возможности по кредитованию МСБ клиентов, которые не могли получить кредит из-за отсутствия или недостаточности приемлемого для банков обеспечения. Таким образом, гарантия Фонда развития предпринимательства будет покрывать для действующего бизнеса 50% суммы кредита, а для нового бизнеса (стартапов) – 80% от суммы кредита", - отметил заместитель председателя правления Евгений Мецгер.

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Гарантийный механизм предоставляет возможность получить кредит тем предприятиям, которые осуществляют деятельность с использованием арендованных основных средств и не имеют альтернативных видов залога, например, предприятиям сферы услуг.

Кроме того, предоставление гарантий будет актуальным для тех инвестиционных проектов, которые предусматривают приобретение оборудования, которое требует длительного времени на изготовление и запуск в эксплуатацию, а также узкоспециализированного оборудования или приобретение основных средств, которые были в употреблении.

"Компонент кредитных гарантий в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" после ее инициирования и анонсирования президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком в декабре прошлого года был разработан и внедрен в рекордно короткие сроки. Такому стремительному запуску механизма способствовали содержательные наработки Фонда, сделанные при поддержке целого ряда международных проектов. Также пригодился опыт Укргазбанка по реализации портфельных кредитных гарантий в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business", – отметил глава Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода.

"Мы уверены, что внедрение гарантийного механизма позволит существенно увеличить объемы кредитования, усилить поддержку предпринимателей и открыть окно возможностей для бизнеса в целом", – добавил Евгений Мецгер.

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