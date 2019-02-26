Укргазбанк пустил с молотка бизнес-центр в центре Киева

Стартовая цена в ходе торгов поднялась на миллион гривен

Фото: пресс-служба СЕТАМ.

Укргазбанк пустил с молотка бизнес-центр в центре Киева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/516/61b/5c751661bbf37.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/516/61b/5c751661bbf37.jpg 2019-02-26T12:46:33+02:00 Экономика Стартовая цена в ходе торгов поднялась на миллион гривен

Укргазбанк продал на электронном аукционе OpenMarket бизнес-центр в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

Бизнес-центр, который находится на ул. Большая Васильковская, продали за 182,163 млн гривен. Стартовая цена бизнес-центра составляла 181,257 млн грн.

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В состав лота вошло основное здание площадью 2824 кв. м, нежилое здание площадью 920,2 кв м, производственный комплекс флигеля площадью 379,4 кв м и земельный участок.

"Целевое назначение: для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры. ... Ранее в здании находилась областная дирекция Укргазбанка", – отметили в СЕТАМ.

Напомним, количество проданного на OpenMarket имущества достигло 7,23 млрд гривен. Наибольшую сумму продаж показала недвижимость – 5,5 млрд гривен. Второе место у транспорта – более миллиарда гривен. К слову, по количеству лотов транспорт и вовсе стал "категорией №1" – с показателем в 12 470 лотов.

При этом сайт "Сегодня" побывал на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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