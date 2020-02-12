Укргазбанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 5 млн грн

Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление

Государственный Укргазбанк разработал специальные условия кредитования украинцев на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. Как говорится на сайте финучреждения, максимальная сумма такого кредита теперь составляет 5 млн грн.

По данным Укргазбанка, украинцы уже получили более 320 ипотечных сертификатов на сумму 183 млн грн. Чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра.

"Укргазбанк уделяет большое внимание именно ипотечному кредитованию. Мы создали первый в Украине ипотечный офис для того, чтобы собственное жилье стало доступным для большинства украинских семей. Кредиты на ипотеку мы предоставляем в национальной валюте, а обеспечением по кредиту выступает недвижимое имущество, приобретаемое за счет кредита. Максимальный срок кредитования 20 лет, но по нашей статистике, клиенты возвращают кредит за 10 лет. Кстати, более 40% заявок на ипотеку мы получаем от жителей столицы", – отмечает председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление. Первый собственный взнос – от 20% от стоимости жилья.

По информации финучреждения, узнать о возможной сумме ипотечного кредита можно без лишних визитов в банк, заполнив заявку на сайте, а дальше – получить свой ипотечный сертификат.

Напомним, в конце января глава правления Укргазбанка сообщил о старте работы первого в Украине ипотечного офиса с доступными условиями кредитования.

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