"Укргазвыдобування" хочет нарастить добычу природного газа: детали

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Госпредприятие "Укргазвыдобування" прогнозирует увеличение добычи товарного природного газа, который добывать в Украине становится все дороже, в 2020 году на 1,5% – до 13,8 миллиарда кубометров против 13,6 миллиарда кубометров газа по итогам 2019 года. Об этом заявил руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

По прогнозам валовая добыча газа в 2020 году составит 14,6 миллиарда кубометров, что на 2% меньше, чем в 2019 году.

Разница между товарным газом, который будет поставлен потребителям, и валовой добычей связана, по словам Фаворова, со снижением производственно-технологических расходов газа, которые в 2020 году должны составить 0,6 миллиарда кубометров против 1,1 миллиарда кубометров по итогам 2019 года.

Реклама

Напомним, добыча природного газа в Украине в 2019 году сократилась по сравнению с 2018 годом на 1% – до 20,66 млрд кубометров.

В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Украины "Укргазвыдобування" в прошлом году сократилась на 3,4% и составила 14,9 млрд кубометров.

В тренде В Украине замер официальный курс доллара

При этом "ДТЭК Нафтогаз" добыл 1,66 млрд кубометров природного газа за 2019, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частного газодобычи Украины.

В 2019 году Украина сократила потребление газа на 7% – до 26,4 млрд кубометров, по сравнению с потреблением за 2018 год.

Подробнее о ситуации с добычей газа и нефти в Украине читайте в статье новостей "Сегодня": Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедные.

В конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама