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"Укрметаллургпром" призывает заменить квоты на импорт серной кислоты пошлиной до 5%

25 февраля, 18:54

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» настаивает на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума

Об этом идет речь в письме главы "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову и торговому представителю Украины Тарасу Качке, сообщает Uaprom.info.

Каленков подчеркнул, что в период квотирования не были использованы 44% квот на поставку серной кислоты и олеума из России и 99% – из других стран. Это объясняется тем, что годовой объем квот составляет лишь 32% от месячной потребности рынка, в связи с чем переговоры с производителями становятся нецелесообразными. "И это одна из причин, почему мы выступаем против сохранения такого инструмента как квоты и видим необходимость в его замене на импортную пошлину в размере до 5% (которая в дополнение к логистическому преимуществу национальных производителей станет для них дополнительной защитой)", – сказано в письме.

В "Укрметаллургпроме" подчеркнули, что сразу после введения квотирования, цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза. Рост цен стал следствием переформатирования рынка в направлении уничтожения реальной конкуренции между поставщиками вследствие введения квот. "Под лозунгами защиты производителя были созданы условия для дискриминации украинских потребителей. Считаем, что потребители не должны нести финансовое бремя неэффективности и устарелости технологий украинских производителей", – подчеркнул Каленков.

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С сентября 2019 года украинские поставщики одновременно инициировали изменения в условия оплаты по уже заключенным договорам (100% предоплата до 10-12 числа), хотя в предыдущих периодах поставщики не ограничивали потребителей в сроках предоплаты в пределах месяца. Также коммерческие предложения были изменены с введением штрафов в размере 20% в случае уменьшения объема, предусмотренного контрактом между сторонами.

При этом зарубежные поставщики предлагают более либеральные условия, которые предусматривают отсрочку платежа после поставки ресурса и не содержат пункта о штрафах за неотгруженный объем. "Условия оплаты, инициированные украинскими производителями, создают дополнительное давление на горно-металлургический комплекс Украины, ситуация в котором и без того значительно ухудшилась из-за усиления протекционизма и конкурентной борьбы на мировых рынках стали", - сообщил Каленков.

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При этом, по его данным, с момента введения квот в сентябре 2018 года украинские предприятия так и не приступили к модернизации производства, внедрению новых технологий, экологических проектов и т.д.

Каленков также напомнил, что "Електропостачзбут" фигурировало в уголовных производствах об уклонении от уплаты налогов, Восточный горно-обогатительный комбинат – о растрате, а в отношении "Сумыхимпром" возбуждено дело о банкротстве.

"Исходя из вышеприведенного, украинские производители не являются надежными партнерами для украинской промышленности, и существуют риски уменьшения объемов или даже остановки их производства, что, в свою очередь, негативно повлияет на конечных потребителей, которые будут не в состоянии диверсифицировать свои закупки из-за действия квот на серную кислоту. Механизм защиты отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке от растущего импорта в виде введения квот не показал свою эффективность, действия отечественных поставщиков только негативно влияют на конечных покупателей и наносят материальный ущерб государству", - сказано в обращении.

Учитывая вышеуказанное, ОП "Укрметаллургпром" обратилось к Милованову с просьбой о скорейшей отмене квотирования импортных поставок серной кислоты украинским потребителям и замене его на импортную пошлину в размере до 5%.

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