"Укроборонпром" избавится от 23 предприятий: Абромавичус раскрыл детали

Глава концерна заверил, что избавляются в основном от "пустышек"

Концерн "Укроборонпром", работникам которого задолжали 450 млн грн зарплаты, принял решение о передаче 21 предприятия в Фонд госимущества (ФГИ). Еще два предприятия будут переданы в космическое агентство. Об этом заявил глава предприятия Айварас Абромавичус, передает "112.ua".

По словам Абромавичуса, в ФГИ будут переданы неработающие предприятия, на которых давно не производится продукция военного назначения.

"У них было 100 сотрудников на 21 предприятие и 1 млн долларов выручки. Передаем практически "пустышки", - сказал глава концерна.

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В космическое агентство будут переданы предприятия:

"Конекс" (специализируется на разработке и производстве бортовой аппаратуры для космических аппаратов, в частности оборудования для обработки данных дистанционного зондирования Земли);

"Проминь" (специализируется на разработке и изготовлении передающей аппаратуры, антенных систем с разным диаметром зеркал для наземных станций спутникового телевидения и связи. Продукция предприятия востребована для производства систем ПВО и авиационной навигации).

Абромавичус уточнил, что совместно с набсоветом было принято решение, что "Укроборонпром" не должен заниматься космической деятельностью.

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"Таким образом, в ближайшем будущем в "Укроборонпроме" будет минус 23 предприятия", – резюмировал глава концерна.

Напомним, ранее заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем подсчитал, сколько денег не досчитались в "Укроборонпроме". По словам Найема, крупные суммы регулярно утекали в офшоры.

А о том, как "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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