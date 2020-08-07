"Укроборонпром" нарастил прибыль: сколько заработали

Государственный концерн "Укроборонпром", который ждет смена руководства, в первом полугодии 2020 года увеличил чистую прибыль на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 480 млн гривен. Чистый доход "Укроборонпрома" за первые шесть месяцев года составил 14,4 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
"Концерн во втором квартале существенно улучшил показатели, и по итогам первого полугодия имеем 14,4 млрд гривен чистого дохода – почти так же, как в прошлом году", – отметили в концерне.
Читайте также: Перестановки в "Антонове": руководителя официально сменили
При этом объем произведенной продукции в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10% – до 14,96 млрд гривен, уточнил на своей странице в Facebook заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.
По его словам, объем произведенной продукции для внутреннего рынка вырос на 31% – до 7,06 млрд гривен; производство на экспорт сократилось на 4% – до 7,9 млрд гривен.
Ранее также сообщалось, сколько денег недосчитались в "Укроборонпроме".
А о том, как "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, узнавайте в сюжете "Сегодня":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк