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"Укроборонпром" нарастил прибыль: сколько заработали

7 августа, 09:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В госконцерне отчитались о результатах работы за первые полгода 2020 года

Государственный концерн "Укроборонпром", который ждет смена руководства, в первом полугодии 2020 года увеличил чистую прибыль на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 480 млн гривен. Чистый доход "Укроборонпрома" за первые шесть месяцев года составил 14,4 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

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"Концерн во втором квартале существенно улучшил показатели, и по итогам первого полугодия имеем 14,4 млрд гривен чистого дохода – почти так же, как в прошлом году", – отметили в концерне.

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При этом объем произведенной продукции в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10% – до 14,96 млрд гривен, уточнил на своей странице в Facebook заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

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По его словам, объем произведенной продукции для внутреннего рынка вырос на 31% – до 7,06 млрд гривен; производство на экспорт сократилось на 4% – до 7,9 млрд гривен.

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Ранее также сообщалось, сколько денег недосчитались в "Укроборонпроме".

А о том, как "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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производство прибыль Укроборонпром концерн Мустафа Найем

Источник: Сегодня

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