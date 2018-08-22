"Укроборонпром" освободили от штрафов в пользу России: закон вступил в силу

В Украине вступил в силу подписанный президентом Петром Порошенко закон, согласно которому предприятия "Укроборонпрома" освобождаются от выплаты пени компаниям из РФ.

Закон запрещает принудительно исполнять решения иностранных судов о взыскании задолженности с украинских предприятий ОПК в пользу предприятий государства-агрессора. Именно таким государством-агрессором Украина признает Россию.

Кроме того, закон обязывает остановить уже открытые производства и не открывать новые, например, по делу о банкротстве предприятий ОПК. Ограничения распространяются в том числе на обязательства, в которых заменили сторону, однако в первую очередь долг предприятий ОПК возник именно в отношении юрлица государства-агрессора.

Необходимость принятия такого решения объясняется тем, что украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в РФ товары военного назначения и двойного использования из-за санкций, которые ввел президент Украины в связи с вооруженной агрессией России на Донбассе. В ответ на это российские компании стали обращаться в суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" рассказали, как Украина может потеснить Россию на рынке оружия.

При этом в Украине началось серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО.