"Укроборонпром" принял еще одно решение: кто возглавит украинское самолетостроение

Госконцерн не получил решение суда о восстановлении в должности Александра Донца

Государственный концерн "Укроборонпром" повторно уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Напомним, ранее Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца, и таким образом якобы удовлетворил ходатайство Донца о незаконности приказа и восстановил его в должности руководителя ГП "Антонов".

"ГК "Укроборонпром" не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ведь ни иска А.Д. Донца, ни каких-либо решений суда по этому поводу Концерн состоянию на вечер 15.06.2020 не получал; соответствующие судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений. В то же время вызывает удивление обращения А.Д. Донца с иском в административный суд, ведь концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит – не существует юридических оснований для обращения в административный суд", – заявили в прессслужбе "Укроборонпрома".

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Там добавили, что поскольку в пятницу, 12 июня, концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения Донец находился на больничном, приказ от 9 июня 2020 года о прекращении полномочий Донца отменен.

"Вместе с тем концерном принято решение о прекращении полномочий А.Д.Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку госпредприятия "Антонов". После проверки "Укроборонпром" прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца. Соответствующий приказ был подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичюсом 9 июня.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет запустить в Украине государственную авиакомпанию. Ее парк будет состоять из отечественных самолетов. Деньги готовы выделить из госбюджета. По словам Зеленского, с "Антоновым" ведут переговоры и готовят госпрограмму.

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Тем временем в конструкторском бюро "Антонова" жалуются на нехватку рабочих:

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