"Укроборонпром" сменит акционера: Данилюк раскрыл детали

Фото: "Укроборонпром"

После реформирования государственного концерна "Укроборонпром", главой которого стал Айварас Абромавичус, функцию акционера будет выполнять Министерство обороны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция, в действительности, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны – это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с президентом", – отметил Данилюк.

Он добавил, что это решение уже утверждено. Также, по его словам, "Укроборонпром" ожидает оптимизация.

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"Сейчас назначен новый руководитель, он формирует новую команду, которая понимает, как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства. Что касается старой идеи – ликвидировать не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов, если не работает – надо ликвидировать, но то, что останется, и будет костяком нового "Укроборонпрома", – сказал Данилюк.

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По его словам, главная цель преобразований – сделать компанию "надежной" и "конкурентоспособной" как внутри страны, так и на внешних рынках.

"Наиболее правильная модель – превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры – как назначается руководство, как оценивается его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть как в нормальном бизнесе – построено по четким правилам. Именно такую трансформацию мы сейчас и хотим делать. Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома", – сказал Данилюк.

Как известно, в состав "Укроборонпрома" входят более 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

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