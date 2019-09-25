"Укроборонпром" станет частью холдинговой компании: концерн проведет ревизию

Фото: "Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию. Об этом сообщается сегодня, 25 сентября, на странице концерна в Facebook.

По его словам, главный офис компании будет центром принятия ключевых решений.

"Нашим главным клиентом является украинская армия, а Министерство обороны Украины – партнер номер 1. Предприятия-участники концерна будут делать все возможное для обеспечения наших войск всем необходимым", – заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

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Как писали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Абромавичуса главой "Укроборонпрома" 30 августа.

В сентябре гендиректор концерна заявил, что поддерживает создание государственного холдинга, который бы объединил крупные стратегические государственные компании. Он также добавил, что считает возможным встраивание "Укроборонпрома" в его конструкцию.

По словам Абромавичуса, он будет "поддерживать и премьера, и министра экономики, если они будут дальше двигать эту идею".

Ранее "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, которые помогают запускать ракеты и самолеты, а также спасают человеческие жизни:

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