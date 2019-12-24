"Укрпочта" готовит большую распродажу недвижимости: подробности

На аукцион будут выставлены объекты, которые не используют в ежедневной деятельности

Фото: "Укрпочта" / Facebook

Компания "Укрпочта", которая может быть частично приватизирована, намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. м. Об этом в Facebook сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

На аукцион будут выставлены объекты, не используемые в ежедневной деятельности – старые гаражи, базы отдыха и пр.

"Сколько это будет стоить? А вот для этого мы привлечем независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причем привлечем мы их на ProZorro, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца, и никто не смог нас обвинить в продаже задешево и кому-то "особому", – написал Смелянский.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации. Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

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13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 1054-1, которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

25 сентября Кабинет министров утвердил четырех советников, а премьер-министр Алексей Гончарук назвал это решение техническим.

Подробнее о планах правительства на продажу государственного имущества узнавайте на сайте "Сегодня" – Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно.

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