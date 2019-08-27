Денежные переводы: "Укрпочта" получила "льготу" от НБУ

Фото: "Укрпочта" / Facebook

Национальный банк Украины (НБУ), отменивший ранее сразу несколько ограничений для бизнеса, предоставил возможность "Укрпочте" переоформить генеральную лицензию на осуществление валютных операций в упрощенном порядке. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

В Нацбанке уточнили, что у национального оператора почтовой связи есть генлицензия на операции по переводу денежных средств, полученную до изменений в валютном регулировании, срок действия которой истекает в мае 2020 года.

"По решению правления процедура переоформления лицензии будет упрощенной, то есть требовать меньшего количества документов", – сказано в сообщении.

Реклама

Соответствующее решение позволит выполнить требования нового валютного регулирования, не вызывая перебоев в деятельности "Укрпочты" по почтовым переводам в иностранной валюте.

Правление НБУ утвердило соответствующие изменения 22 августа, они вступили в силу 24 августа.

В тренде Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского

Новости "Сегодня" писали, что в феврале 2019 года Нацбанк расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения и банков. Подробнее о валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев".

Также узнавайте о новшествах из видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама