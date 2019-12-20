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"Укрпочта" повысит тарифы: насколько подорожают посылки

20 декабря, 20:06

Стоимость доставки покупок из заграничных интернет-магазинов увеличится

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

"Укрпочта", которая недавно открыла новый канал доставки посылок из Польши, с января 2020 года повысит тарифы на международные отправления в нескольких категориях. Об этом предупредили в пресс-службе компании.

"Меняется стоимость доставки мелких пакетов в страны Зоны 1 и Зоны 3: для отправки массой до 250 граммов растет на 0,25 доллара, а от 250 граммов до 2 килограммов – на 0,5 доллара", – сообщили в пресс-службе.

Для отправлений с учетом сбора рекомендованного статуса (этот сбор не меняется) и НДС, финальный тариф к оплате без скидок составит: на мелкие пакеты весом 0-250 г – от 6 до 6,3 долларов, весом 250-500 г – от 11,4 до 12 долларов.

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Повышение составит 3-5%.

"Относительно посылок массой от 10 кг, меняется тариф только для четырех стран: Великобритания, Канада, Россия и США. В то же время стоимость доставки в страны Зоны 2 остается неизменной", – заявили в "Укрпочте".

В тренде
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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что за три квартала этого года "Укрпочта" доставила из Китая более 20 млн посылок.

Большинство из них – товары интернет-магазинов. Как подсчитал почтовый оператор, за 10 месяцев 2019 года количество заказов от украинцев на китайской торговой площадке выросло на 70%. По данным платформы, самыми популярными товарными категориями являются: "телефоны и аксессуары", "электроника" и "автотовары". При этом больше 30% китайских отправлений – это товары стоимостью 2 доллара.

Также мы рассказывали, что народ покупает в интернете и почему растут цены.

Как добиться компенсации, если онлайн-покупка не удалась, смотрите в сюжете:

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Китай США посылки Укрпочта покупки доставка интернет-магазины

Источник: Сегодня

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