"Укрпочта" в селах начнет работать по-новому

Вчера, 15:47

Оператор почтовой связи изменит условия работы почтальонов


"Укрпочта" планирует изменить формат работы в небольших селах. Об этом заявил руководитель отдела коммуникаций Михаил Василенко.

"Пилот" подобного формата стартует летом в Черниговской области", – написал Василенко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что почтальоны в селах будут работать на автомобилях.

"Вместо значительных пеших проходов они будут быстрее передвигаться на защищенном 4х4 автомобиле", – заявил Василенко.

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Кроме того, теперь почтальоны в маленьких селах будут работать полный рабочий день, на полную ставку и повышенную зарплату.

Машины "Укрпочты" будут оснащены датчиками GPS, которые помогут отслеживать передвижение каждого автомобиля.

Напомним, ранее в "Укрпочте" объяснили, почему работают в убыток. Национальный оператор почтовой связи в 2017 году получил 203 млн грн убытка. Также финансовый результат компании за 2016 год был уточнен по результатам аудита и составил 158 млн грн чистой прибыли и 4,6 млрд грн чистого дохода. Ранее компания сообщала, что в 2016 году убыток "Укрпошты" составил 188 млн грн.

В апреле НБУ предоставил "Укрпочте" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
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Источник:

"Сегодня"

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