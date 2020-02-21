"Укрспирт" готовят к продаже: в Кабмине озвучили дедлайн

Инвентаризация всех заводов концерна уже почти завершилась, заявил Тарас Высоцкий

До 1 июля все заводы концерна "Укрспирт", который отправляют на приватизацию, должны быть подготовлены к началу этой процедуры. Такое заявление сделал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.

"Цель – до 1 июля передать все спиртовые заводы на приватизацию, чтобы в дальнейшем частный бизнес инвестировал в эти заводы. Почти завершена инвентаризация всех заводов, кроме восьми, где она завершится в ближайшие дни. В частности, до 20 апреля необходимо подготовить технические паспорта и документы на недвижимое имущество. На сегодня сведения о шести из 34 заводов уже внесены в реестр вещных прав на недвижимое имущество", - отметил Высоцкий.

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Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства понизило прогноз поступлений от приватизации госпредприятия "Укрспирт" до 2-3 млрд грн, что в два раза меньше, чем ожидается в Офисе президента.

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При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени":

Более детально о приватизации спиртовой отрасли читайте в материале "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком.

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