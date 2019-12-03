"Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком

/ Фото: Pixabay

Реклама

Еще в начале октября стало известно, что государственное предприятие "Укрспирт" планируют передать на приватизацию. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Начинаем двигаться по "Укрспирту". Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений", – отметил он и добавил, что предприятие отправят на приватизацию, отрасль будут демонополизировать, а над деталями самой концепции еще поработают.

"Укрспирт" – это государственное предприятие, которое производит наибольшее количество спирта и спиртосодержащей продукции в Украине (кроме него, в стране производят спирт предприятия Минздрава – эта продукция используется для медицинских целей). Помимо того, что именно их спирт используется как сырье для ликеро-водочных изделий, фармацевтики, парфюмерии и т.д., в компании также производят собственные ликеро-водочные продукты, биоэтанол, который используется для производства биотоплива, барду (отходы от производства этилового спирта, используется как корм для животных) и т.д.

Долгое время "Укрспирт" остается монополистом в сфере производства спирта в Украине, так как даже на законодательном уровне закреплено, что только это предприятие может легально производить спирт. Сейчас у предприятия есть 41 производственная площадка по всей стране. Однако теневое производство спирта растет с каждым годом.

По данным Госстата, за последние 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. Только в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 10,6% – до 3,3 млн декалитров. И такая тенденция прослеживается из года в год.

В то же время, как отмечают в офисе президента Украины, доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему "Укрспирт" отдают на приватизацию, нужно ли это и как изменится рынок.

Зачем нужна приватизация "Укрспирта"

Вокруг "Укрспирта" нередко возникают скандалы. Так, два года назад в Нацполиции сообщали, что предприятие закупало энергоносители по завышенным ценам. Много шума в свое время наделало убийство бывшего директора "Укспирта" Виктора Панкова. Еще одного бывшего директора предприятия Михаила Лабутина в розыск объявлял сам Интерпол. В начале 2018 г. его задержали в Румынии. Мужчину подозревают в растрате 260 млн грн и организации убийства Виктора Панкова.

Мы расспросили экспертов, зачем все же нужна приватизация этого предприятия и как это поможет демонополизировать рынок. К сожалению, в самой компании на наш запрос не ответили.

Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня" отмечает, что предприятия, которые входят в "Укрспирт", когда-то обеспечивали потребности всего Советского Союза в пищевом спирте. А когда СССР развалился и сфера уменьшилась до размеров Украины, оказалось, что большинство предприятий просто не нужны с точки зрения легальных объемов производства пищевого спирта. Это породило контрафакт.

"Но нужно понимать, если сейчас идти по тому пути, который предлагает правительство, т.е. пути полной либерализации, мы получим только еще больший хаос. Потому что потребности в пищевом спирте объективно лимитированы. Все остальное будет попадать на теневой рынок", – отмечает Кушнирук.

По его словам, когда-то министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой предлагал другую модель переходного периода для "Укрспирта". Однако тогда ее не поддержали.

"Он предлагал четко зафиксировать, что должно быть 5 лет переходного периода, во время которого государство продолжит контролировать производство пищевого спирта. До этого государство проводит приватизацию, т.к. ее безоговорочно нужно проводить. Но нужно проводить приватизацию предприятий (входящих в состав "Укрспирта". – Ред.) с автоматическим лимитом на производство пищевого спирта. И так легально работающие предприятия, которых на самом деле не так и много, продаются до тех пор, пока не закроют потребность в рынке легального производства спирта. Все остальное уже продается исключительно с запретом производства любых объемов пищевого спирта на эти пять лет. Чтобы на рынке не было того количества объемов, которые не нужны легальному рынку", — поясняет Кушнирук.

Эксперт также отметил, что те предприятия, которые смогут производить пищевой спирт, должны быть заинтересованы в том, чтобы не превышать свои лимиты и не работать на теневой рынок. Нарушения должны жестко наказываться, вплоть до лишения лицензии. Как рассказал Кушнирук, это была бы оптимальная модель. С одной стороны, мы проводим приватизацию, с другой – запускаем конкуренцию на рынке, и при этом создаем механизм контролированного перехода.

"Проводится не только приватизация, но и демонополизация производства спирта. Сейчас производство спирта — это государственная монополия. В демонополизации производства спирта заинтересованы производители водки. Теперь они самостоятельно смогут производить спирт, а не покупать его у "Укрспирта". Это снизит себестоимость и принесет им дополнительные доходы", — говорит в комментарии сайту "Сегодня" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его мнению, государство от демонополизации отрасли и продажи "Укрспирта" понесет потери. Хотя в правительстве и озвучили, что они ожидают получить от продажи предприятия 5 млрд грн, но, по словам Хмелевского, эта цифра нереальна, т.к. даже сами заводы физически и морально устарели и продать их можно разве что на металлолом.

"Финансовые проблемы "Укрспирта" надо решать через изменение модели управления, для начала — навести элементарный хозяйственный порядок и убрать коррупционные схемы. Последние наносят ему сотни миллионов убытков, подтверждением чему является ревизии Госаудитслужбы. Ревизии охватили деятельность "Укрспирта" за 2015-2016 и I квартал 2017 года и показали убытки и/или нецелевые расходы в объеме почти 1,9 млрд грн", — говорит кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов.

Он добавляет, что, в частности, 856 млн грн – это потерянные доходы из-за того, что не принимались никакие меры для расширения рынков сбыта, 487 млн грн – платежи сомнительным фирмам, 50 млн грн – убытки от производства неучтенного спирта.

Что из этого получится и как отразится на ценах

Несмотря на то, что "Укрспирт" нуждается в изменениях, эксперты к планам правительства отнеслись скептически. Так, Александр Хмелевский отмечает, что не стоит ожидать роста поступлений в Госбюджет после демонополизации отрасли. Стоимость лицензии на право производства спирта вряд ли будет высокой, а от налогов на прибыль частные предприятия уклоняются.

"Государству было бы под силу навести в области порядок и провести модернизацию. Спиртовая отрасль – это курица, которая может нести золотые яйца. Однако, вместо того, чтобы защищать интересы государства, власть работает на обогащение производителей водки", — поделился мнением Хмелевский.

Борис Кушнирук также говорит о рисках.

"Объективно, пищевого спирта на рынке появится гораздо больше, чем его нужно вообще. И значительная его часть просто попадет в тень из-за того, что производить спирт дадут всем, кому ни попадя. А если вы потеряете контроль за тем, сколько спирта производится, то вы точно получите большую проблему и с налогами, и с криминализацией этой сферы", — отметил он.

Похожее мнение высказал и Александр Хмелевский, отметив, что если проконтролировать несколько десятков государственных предприятий сложно, то с частными может быть еще хуже.

"Теневое производство спирта будет только увеличиваться. А значит, количество некачественного спирта на рынке будет расти. Что касается цен, то они будут зависеть от того, создадут ли новые крупные производители монополию. Если рынок будут контролировать несколько бизнес-групп, то цены на спирт могут существенно возрасти", — подытожил эксперт.

Напомним, в середине ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама