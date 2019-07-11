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"Укрспирт" возобновит поставки производителям алкоголя: названо условие

11 июля, 12:30

Госпредприятие закупает счетчики и ждет информации от Минфина

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Госпредприятие "Укрспирт" требует от Министерства финансов разъяснений для возобновления поставок спирта, прекращенных с 1 июля. Об этом заявил начальник управления юридического сопровождения госпредприятия Олег Дмитренко.

"Министерству финансов было дано поручение предоставить разъяснение относительно возможности реализации спирта с применением мер контроля с помощью существующих средств, которые были установлены до 1 июля этого года, а также разъяснить работникам Государственной фискальной службы (ГФС) на местах, какие документы необходимо оформлять при вывозе спирта из акцизного склада и ввозе на склад ликеро-водочных предприятий", – сообщил Дмитренко.

По его словам, "Укрспирт" уже получил разъяснения относительно требований к счетчикам на отгрузку спирта после принятия Кабмином постановления от 19 июня об урегулировании порядка ведения реестров расходомеров.

"Стало очевидно, что особых требований для счетчиков на спирт нет. Тогда мы и стали срочно закупать стандартные счетчики, соответствующие требованиям Налогового кодекса. В среднем счетчик стоит 200-400 тыс. грн… В планах – до 1 августа установить счетчики на 16 производственных площадках, к 1 октября – оборудовать все 40 производственных площадок", – сказал Дмитренко.

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Он добавил, что девять счетчиков уже закуплены, средства на остальные 31 предусмотрены.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине могут повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. С соответствующим предложением выступило Министерство экономического развития и торговли.

За десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков

А тем временем, британские ученые создали уникальный алкоголь, от которого утром вы не будете чувствовать себя плохо. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег алкоголь, спирт, Минфин, счетчики, Укрспирт

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Источник:

Интерфакс-Украина

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