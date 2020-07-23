"Укртатнафта" через Минэнерго хочет ограничить конкуренцию на рынке, – Привалова

"Укртатнафта", требующая введения спецпошлин на импорт нефтепродуктов, пытается ограничить конкуренцию на рынке. Об этом заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

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"Любые искусственные ограничения имеют следствием повышение цен на нефтепродукты для конечных потребителей. Поскольку квоты будут определены, конкуренция будет ограничена. И все, кто в рамках своих квот поставляет нефтепродукты, могут диктовать для Украины любые условия", – сказала Привалова.

По ее словам, Нефтегазовая ассоциация категорически не поддерживает любые искусственные ограничения на рынке нефтепродуктов – ни квоты, ни пошлины. А также подчеркнула, что их введение приведет к повышению цен на топливо, в результате чего пострадают, прежде всего, аграрии, металлурги, перевозчики, а общие потери экономики составят около 11 млрд грн.

"Кроме того, увеличились бы в случае введения пошлин затраты бюджета на приобретение топлива для нужд медицины, полиции, Национальной гвардии, обороны и т.д. То есть очень большая нагрузка на экономику. И, как следствие, с точки зрения повышенных размеров расходов для конечных потребителей стоимость топлива повлекла бы за собой увеличение себестоимости всех товаров народного потребления, которые изготавливаются на территории Украины", - объяснила Привалова.

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Напомним, "Укртатнафта" в обращении к и.о. министра энергетики Ольге Буславец выступила с предложением ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России с 1 августа 2020 на уровне 8,46%.

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Ранее "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не проводить антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.

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