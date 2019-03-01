"Укртелеком" стал зарабатывать на новых услугах

Продолжается подключение к проводному интернету сел и райцентров. А Киев стал лидером по количеству краж медных телефонных проводов

Фото: Григорий Салай

"Укртелеком" стал зарабатывать на новых услугах Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91c/933/5c791c933fe66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91c/933/5c791c933fe66.jpg 2019-03-01T14:39:00+02:00 Экономика Продолжается подключение к проводному интернету сел и райцентров. А Киев стал лидером по количеству краж медных телефонных проводов

Спрос на услуги традиционной фиксированной телефонии (связи по проводным телефонам) стабильно снижается. Не только в Украине, но и во всем мире. Современные украинцы, как и жители других стран, предпочитают больше общаться по мобильным телефонам или интернет-связи (Skype, Facebook и др.). В связи с этим крупнейшая украинская компания на рынке связи – "Укртелеком" развивает новые направления, чтобы сохранить доход. Об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам деятельности компании в 2018 году.

Качественный интернет

Как рассказал директор ЧАО "Укртелеком" Юрий Курмаз, в первую очередь, компания сделала ставку на развитие интернет-услуг. (В минувшем году доход от этого направления деятельности составил 40% в общей структуре телеком-доходов компании.)

"Уменьшение доходности от услуг традиционной фиксированной телефонии в значительной мере компенсируется ростом доходов от предоставления услуг доступа к интернету. И доля услуг, основанных на применении IP-технологий, стремительно растет. На конец 2018 года она составила практически 40%, и это демонстрирует правильность выбранной нами стратегии на модернизацию инфраструктуры и на предоставлении нашим клиентам услуг, основанных на современном, цифровом оптическом доступе к интернету", – говорит Юрий Курмаз.

Также "Укртелеком" продолжал предоставлять услуги интерактивного телевидения, основанного на IP-технологиях. Такой услугой на сегодня пользуется примерно каждый десятый украинец, подключенный к интернету "Укртелекома", – около 90 тыс. абонентов.

По словам руководителей "Укртелекома", среди бизнес-клиентов растет популярность услуги по киберзащите, или анти-DDoS. Кроме того, "Укртелеком" начал зарабатывать и на аренде коммерческой недвижимости. Он стал одной из первых негосударственных компаний, которая ведет эту деятельность через электронную систему ProZorro. За минувший год доходый от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах, выросли на 52% (до 220 млн грн).

Тем не менее в компании не собираются отказываться и от традиционной, проводной телефонной связи. В минувшем году компания продолжала предоставлять услуги фиксированной телефонии более чем 3 млн абонентов, хотя доходы от телефонии снизились на 6,6% – с 3 до 2,8 млрд грн. Из них в категории домашних абонентов – на 7,3%. Однако рост доходов от интернет-услуг – на 7,7% – частично компенсирует эти потери. Хотя прироста удалось достичь в основном за счет роста предоставления услуг бизнес-клиентам.

Интернет в села

Как известно, на сегодняшний день основным препятствием для развития электронных платежей, сервисов и услуг является отсутствие интернета в небольших населенных пунктах. Компания "Укртелеком" в меру сил пытается ликвидировать этот вакуум.

Так, в 2018 году "Укртелеком" провел кабельный оптический интернет в 195 населенных пунктов. Как рассказал Юрий Курмаз, в основном подключались небольшие населенные пункты – села и райцентры. В 44 из них до этого не было никакого доступа к услугам фиксированного интернета.

Таким образом, на сегодняшний день уже 2260 населенных пунктов получили доступ к скоростному (и) оптическому интернету от "Укртелекома". Это 1,2 млн частных абонентов и более 160 тыс. бизнес-клиентов.

В компании подчеркивают, что 30% новых подключений в прошлом году проводились "по оптике", связывая такое достижение с текущими работами по замене медных кабелей на оптоволоконные линии.

В 2018 году проложено свыше 3,1 тыс. км оптических линий в Полтавской, Киевской, Запорожской, Волынской, Ровенской и других областях. Капитальные инвестиции компании в развитие составили свыше полумиллиарда гривен.

Кражи и долги

Серьезный ущерб компании, как и раньше, наносят кражи медного провода, в связи с чем сотни и тысячи абонентов не могут нормально пользоваться телефоном. За прошлый год количество случаев краж превысило 20 тысяч. И, помимо общего снижения популярности фиксированной телефонии, именно кражи и невозможность пользоваться телефоном приводят к сокращению числа абонентов "Укртелекома".

"Основная причина снижения клиентской базы обусловлена банально вырезами медной инфраструктуры. С кражами ситуация катастрофическая. Мы построили в прошлом году более 3 тыс. км оптики, при этом почти 3 тысячи км медной инфраструктуры у нас украли. Это 7,6 км в день! Или 5,3 м в минуту! И это реалии", – говорит Юрий Курмаз.

Лидером по количеству краж в минувшем году стал Киев. Однако в "Укртелекоме" считают, что причина – в том, что основные группы преступников, промышляющие кражами телефонного оборудования, периодически меняют регионы своей "деятельности", и в настоящее время они "работают" в столице.

Разгулу воровства способствует то, что реальных наказаний за подобные злодеяния не предусмотрено.

В ответ на сложившуюся ситуацию "Укртелеком" начал эксперимент по замене проводных телефонов радиотелефонными для тех абонентов, которые пострадали из-за краж телефонного кабеля. Тарифы для них при этом не изменяются. Сначала эксперимент проводился в Днепропетровской области, сейчас он расширен еще на Харьков, Запорожье, Ирпень и ряд других населенных пунктов. Сегодня примерно 1000 абонентов пользуются такими телефонами.

Еще одна причина того, что компания не может показать более высоких финансовых результатов, – задолженности бюджетов по компенсации за услуги, оказанные льготникам.

В целом компании удалось в 2018 году сохранить стабильный доход – 6,4 млрд грн. Хотя чистая прибыль "Укртелекома" снизилась с 864 млн в 2017 году до 474 млн грн в 2018-м. Значение EBITDA составило 1,6 млрд.

При этом размер налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, возросло с 1,795 млрд грн до 2,002 млрд. Основную часть составляют налоги на землю и налог на недвижимость.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.