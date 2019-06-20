"Укртрансгаз" бьет тревогу из-за миллиардных долгов
Компания предупредила о рисках возникновения "чрезвычайной ситуации государственного уровня"
Отрицательный небаланс рынка природного газа Украины в мае вырос до 3,2 млрд гривен. При этом в марте и апреле объем небаланса составлял более 2,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, компании "Укртрансгаз", которая ранее заявила о преддефолтном состоянии на рынке природного газа.
"Укртрансгаз" не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических нужд. 17 июня не состоялось очередное тендеры на закупку газа из-за отказа участия потенциальных поставщиков. Невозможность проводить закупки газа является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня. "Укртрансгаз" предупредил об этом НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины СНБО)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае долг операторов газораспределительных систем перед "Укртрансгазом" вырос еще на 735 млн гривен.
"С момента перехода рынка газа на суточное балансирование – с 1 марта по 31 мая – долг облгазов достиг 3,22 млн гривен", – говорится в сообщении.
Кроме того, отрицательный небаланс по результатам операций участников рынка составил 751 млн грн, положительный небаланс – 358 млн грн.
"За все это время "Укртрансгаз" получил от заказчиков услуг транспортировки оплату менее 2% от общей задолженности, или 63 млн гривен", – заявили в компании.
При этом "Укртрансгаз" оплатил 340 млн грн положительных небалансов, но остается должен еще 837 млн грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Наибольший долг сложился перед "Нафтогазом Украины", объем положительного небаланса которого по итогам трех месяцев составляет 407 млн грн.
Напомним, режим суточной балансировки на рынке газа введен с 1 марта 2019 года. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.
|Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.
Ранее также сообщалось, что сервис дает потребителям возможность мгновенно получить данные о поставщиках газа, а также проверить наличие своего EIC-кода в реестрах.
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