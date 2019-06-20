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"Укртрансгаз" бьет тревогу из-за миллиардных долгов

20 июня, 14:01

Компания предупредила о рисках возникновения "чрезвычайной ситуации государственного уровня"

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Отрицательный небаланс рынка природного газа Украины в мае вырос до 3,2 млрд гривен. При этом в марте и апреле объем небаланса составлял более 2,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, компании "Укртрансгаз", которая ранее заявила о преддефолтном состоянии на рынке природного газа.

"Укртрансгаз" не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических нужд. 17 июня не состоялось очередное тендеры на закупку газа из-за отказа участия потенциальных поставщиков. Невозможность проводить закупки газа является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня. "Укртрансгаз" предупредил об этом НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины СНБО)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае долг операторов газораспределительных систем перед "Укртрансгазом" вырос еще на 735 млн гривен.

"С момента перехода рынка газа на суточное балансирование – с 1 марта по 31 мая – долг облгазов достиг 3,22 млн гривен", – говорится в сообщении.

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Кроме того, отрицательный небаланс по результатам операций участников рынка составил 751 млн грн, положительный небаланс – 358 млн грн.

"За все это время "Укртрансгаз" получил от заказчиков услуг транспортировки оплату менее 2% от общей задолженности, или 63 млн гривен", – заявили в компании.

При этом "Укртрансгаз" оплатил 340 млн грн положительных небалансов, но остается должен еще 837 млн ​​грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Наибольший долг сложился перед  "Нафтогазом Украины", объем положительного небаланса которого по итогам трех месяцев составляет 407 млн ​​грн.

Напомним, режим суточной балансировки на рынке газа введен с 1 марта 2019 года. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.


Видео: Нафтогаз Украины / Facebook
Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Ранее также сообщалось, что сервис дает потребителям возможность мгновенно получить данные о поставщиках газа, а также проверить наличие своего EIC-кода в реестрах.

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Тег газ, ГТС, балансирование, Укртрансгаз, рынок газа, НКРЭКУ

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