"Укртрансгаз" отчитался о запасах газа в украинских хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 12 по 19 мая выросли на 4,2%. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины, государственной компании "Укртрансгаз".

Так, объем газа в ПХГ за указанный срок увеличился на 362 млн куб. м, до 8,904 млрд куб. м.

На сегодняшний день газовые хранилища заполнены на 28%.

Украина продолжает импортировать газ по реверсу из стран ЕС. За отчетные сутки из Словакии Украина получила 30,93 млн куб. м газа, из Венгрии – 6,14 млн куб. м. Из Польши импорт не осуществлялся.

Напомним, в апреле Украина увеличила импорт газа в три раза. Впрочем, в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года. При этом Украина уже прекратила тратить запасы газа – отбор топлива из хранилищ закончилася.

При этом Украина не импортирует газ из России уже больше 900 дней – с 15 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.