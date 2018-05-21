"Укртрансгаз" отчитался о запасах газа в украинских хранилищах

Сегодня, 11:03

Украина импортирует голубое топливо из двух европейских стран

"Укртрансгаз" отчитался о запасах газа в украинских хранилищах
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 12 по 19 мая выросли на 4,2%. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины, государственной компании "Укртрансгаз".

Так, объем газа в ПХГ за указанный срок увеличился на 362 млн куб. м, до 8,904 млрд куб. м.

На сегодняшний день газовые хранилища заполнены на 28%.

Украина продолжает импортировать газ по реверсу из стран ЕС. За отчетные сутки из Словакии Украина получила 30,93 млн куб. м газа, из Венгрии – 6,14 млн куб. м. Из Польши импорт не осуществлялся.

Напомним, в апреле Украина увеличила импорт газа в три раза. Впрочем, в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года. При этом  Украина уже прекратила тратить запасы газа – отбор топлива из хранилищ закончилася.

При этом Украина не импортирует газ из России уже больше 900 дней – с 15 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.
газ, Украина, пхг, газовые хранилища, запасы газа, импорт газа

Вы сейчас просматриваете новость ""Укртрансгаз" отчитался о запасах газа в украинских хранилищах". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Импортный газ резко подорожал для Украины

7 Мая, 15:34

Таможенная стоимость тысячи кубометров голубого топлива повысилась

Экономика

Фото: AFP

Готовят сани летом: Европа начала запасать газ на следующую зиму

5 Апреля, 16:01

Запасы в хранилищах газа после зимы-2018 оказались на минимальном уровне за всю историю наблюдений
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Болгарский поток: "друзья" России заговорили о новом газопроводе в обход Украины

Сегодня, 08:31

Радев заявил, что его страна претендует на активный транзит российского газа в другие страны ЕС

ЖКХ

Фото: "Сегодня"

Цена на газ для населения: Гройсман объяснил, как Кабмин будет повышать тарифы

18 Мая, 11:51

Премьер-министр надеется, что суммы в платежках не будут расти постоянно
Загрузка...