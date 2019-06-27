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"Укртрансгаз" придумал, как избежать дефолта

27 июня, 12:39

Коболев рассказал о предложении контрагентам от оператора ГТС

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Чтобы избежать дефолта по контрактам на поставку газа для производственно-технологических нужд, оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" предложил поставщикам ресурс в подземных хранилищах, которым контрагенты смогут распоряжаться в начале 2020 года. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По его словам, контрагенты "Укртрансгаза" отказываются от штрафных претензий.

"Они получают в обмен вместо денег газ в "подземке", который хранят до определенной даты в начале следующего года, а затем смогут им распоряжаться. Таким образом, мы закрываем дефолт "Укртрансгаза", – рассказал Коболев.

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По его словам, один из поставщиков уже согласился на такие условия погашения долга. "Укртрансгаз" ожидает ответа от остальных контрагентов.

"В то же время, это не решает вопрос плохого финансового положения компании, доведенного до этого искусственно заниженными регулятором тарифами на прокачку газа и несанкционированным отбором газа операторами газораспределительных систем (облгазами)", – считает Коболев.

Напомним, "Укртрансгаз" бьет тревогу из-за миллиардных долгов. В компании заявили, что не имеют возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Наибольший долг сложился перед "Нафтогазом", объем положительного небаланса по итогам двух месяцев составляет 176,8 млн грн. По факту работы в марте и апреле 2019 года объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн. 

Напомним, с 1 марта 2019 года в Украине режим суточной балансировки на рынке газа. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.


Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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Тег дефолт, Укртрансгаз, Коболев, рынок газа, Андрей Коболев

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Источник:

Интерфакс-Украина

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