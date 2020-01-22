"Укртранснафта" получила за российскую "грязную" нефть компенсацию: детали

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"Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" за резервирование украинских производственных мощностей более 4,3 млн евро во время вытеснения с украинской части нефтепровода "грязной" российской нефти. Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

"На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода" Дружба" "Транснефть" резервировала производственные мощности Укртранснафты и уплатила за эту услугу с мая 2019 года по январь 2020 года 4 млн 336,2 тыс. евро компенсации", – рассказали в компании.

Напомним, в результате попадания хлороганичных соединений к нефтепроводу "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, куда транспортирует нефть "Укртранснафта". В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля по 11 мая 2019 года и с 17 до 21 мая 2019 года.

22 января 2020 года "Укртранснафта" отчиталась о полном вытеснении российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики с украинского участка нефтепровода "Дружба" и с территории Украины.

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"18 января 2020 года "Укртранснафта" завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба" на словацко-украинской границе, а 21 января – в пункте передачи нефти "Будковце" (Словакия)", – рассказали в компании.

Во время вытеснения российской нефти с повышенным содержанием хлоридов "Укртранснафта" ежедневно вместе с международной компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России, и отчиталась о том, что более не фиксировала случаев поступления загрязненного сырья.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в апреле 2019 года Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу.

В сырье были обнаружены хлорорганические соединения, концентрация которых превышала норму в десятки раз. Из-за загрязнения были приостановлены поставки в Белоруссию, на Украину, в Польшу и Германию.

Ситуация с поставками в Беларусь загрязненной нефти из России привела к сокращению экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов.

После этого пострадавшие от недопоставок нефти компании потребовали у "Транснефти" компенсации. Компания зарезервировала на выплаты 23 млрд руб.

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