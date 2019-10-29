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"Укрзализныця" готовится к открытой продаже акций: в Мариуполе подписан меморандум

29 октября, 15:03

Компания намерена привлечь несколько миллиардов долларов

/ Фото: Евгений Кравцов, Facebook

"Укрзализныця" (УЗ), которая вернулась в подчинение Министерству инфраструктуры, подписала меморандум с этим ведомством и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по поводу подготовки компании к проведению IPO – первой публичной продажи акций акционерного общества. Документ подписан в ходе инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

"Укрзализныця" начинает не только двигаться вперед со своим подвижным составом и демонстрировать лучшие финансовые результаты. Мы и ЕБРР также планируем сделать ее более публичной и прозрачной. Это исторический момент, когда первая государственная компания заявила о намерении и будет двигаться к IPO. И я очень надеюсь, что вскоре на Bloomberg мы увидим котировки акций "Укрзализныци", – цитирует министра инфраструктуры Владислава Криклия пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, выход на IPO позволит УЗ стать более прозрачной и инвестиционно привлекательной компанией.

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В свою очередь глава УЗ Евгений Кравцов подчеркнул, что подписание меморандума о подготовке УЗ к IPO, предусматривает повышение эффективности, улучшение работы компании, уровня прозрачности, искоренение коррупции.

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"Благодаря IPO мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих двух-трех лет, но и вывести "Укрзализныцю" на первые места среди транспортных компаний мира", - сказал он.

Глава УЗ также отметил, что путь к IPO ускорит процесс развития компании и сделает его необратимым. Саам процесс "Укрзализныця" планирует запустить ближе к концу октября.

Необходимость вывести "Укрзализныцю" на IPO также зафиксирована в программе деятельности правительства на ближайшее пять лет. Что еще предусматривает этот документ, узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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Укрзализныця ЕБРР меморандум Владислав Криклий Евгений Кравцов IPO RE:THINK. Invest in Ukraine

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