"Укрзализныця" повысит зарплаты сотрудникам на 10%

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ), которая планирует запустить к Новому Году 35 дополнительных поездов, и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Стороны достигли договоренности об обеспечении повышения тарифных ставок и должностных окладов работников "Укрзализныци" в первом квартале 2020 года не менее чем на 10%. Документом также предусмотрено дальнейшее обеспечение оздоровления железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году, а также финансирование объектов социальной сферы.

Профсоюз взамен будет оказывать поддержку "Укрзализныце" перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта, сближения классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Кроме того, стороны договорились создать совместную рабочую группу для определения единых подходов к оказанию материальной помощи на оздоровление работникам общества.

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"Укрзализныця", как ответственный работодатель, заботится о сотрудниках, улучшении условий их работы и оплаты труда, поэтому социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться", – подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Он отметил, что средняя заработная плата в компании за последние три года увеличилась более чем вдвое.

"За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений", – рассказал Кравцов.

Согласно проекта финплана на 2020 год, затраты АО "Укрзализныця" на заработную плату в 2020 году составят 38,8 млрд гривен. А размер средней зарплаты в "Укрзализныце" в сентябре 2019 года достигал 12 435 гривен.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця" может повысить тарифы на пассажирские перевозки, чтобы приобрести новые пассажирские вагоны.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что недавно в УЗ представили амбициозный план, который поможет связать Львов с европейскими городами скоростным сообщением.

А новости "Сегодня" посвятили сюжет теме возможного увеличения зарплат работникам железной дороги.

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