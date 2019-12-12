Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

"Укрзализныця" повысит зарплаты сотрудникам на 10%

12 декабря, 08:41

Взамен профсоюзы железнодорожников помогут отстаивать интересы УЗ в кабинетах чиновников

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ), которая планирует запустить к Новому Году 35 дополнительных поездов, и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Стороны достигли договоренности об обеспечении повышения тарифных ставок и должностных окладов работников "Укрзализныци" в первом квартале 2020 года не менее чем на 10%. Документом также предусмотрено дальнейшее обеспечение оздоровления железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году, а также финансирование объектов социальной сферы.

Профсоюз взамен будет оказывать поддержку "Укрзализныце" перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта, сближения классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Кроме того, стороны договорились создать совместную рабочую группу для определения единых подходов к оказанию материальной помощи на оздоровление работникам общества.

Реклама

"Укрзализныця", как ответственный работодатель, заботится о сотрудниках, улучшении условий их работы и оплаты труда, поэтому социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться", – подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Он отметил, что средняя заработная плата в компании за последние три года увеличилась более чем вдвое.

В тренде
Пенсии уходят в онлайн: как оформить через интернет и настроить SMS-информирование

"За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений", – рассказал Кравцов.

Согласно проекта финплана на 2020 год, затраты АО "Укрзализныця" на заработную плату в 2020 году составят 38,8 млрд гривен. А размер средней зарплаты в "Укрзализныце" в сентябре 2019 года достигал 12 435 гривен.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця" может повысить тарифы на пассажирские перевозки, чтобы приобрести новые пассажирские вагоны.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что недавно в УЗ представили амбициозный план, который поможет связать Львов с европейскими городами скоростным сообщением.

А новости "Сегодня" посвятили сюжет теме возможного увеличения зарплат работникам железной дороги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Укрзализныця тарифы железная дорога профсоюз поезда Мининфраструктуры Евгений Кравцов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабре
В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабреЭкономика
Путин сделал заявление о газовых переговорах с Украиной
Путин сделал заявление о газовых переговорах с УкраинойЭкономика
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решение
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решениеЭкономика
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и "Северному потоку-2"Экономика
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...