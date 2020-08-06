"Укрзализныця" продолжает покупать ДТ по котировкам Роттердам+

Победитель тендера будет продавать дизтопливо с наценкой 27 долларов за тонну к котировкам в Роттердаме

АО "Укрзализныця" определило компании "Анвитрейд" и "Торум" победителями в тендере на поставку 6000 тонн дизельного топлива с фиксированной премией 27 долл./т к котировкам топлива в Роттердаме (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) и портов Средиземноморья (FOB Med Italy). Об этом сообщает издание "Enkorr" со ссылкой на итоги торгов в системе ProZorro, пишет Politeka.

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"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 19 761 грн/т, "Торум" — по 19 767 грн/т.

Издание отмечает, что это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. Они на 5% ниже, чем средняя крупнооптовая цена дизтоплива в день проведения торгов, по данным "Консалтинговой группы А-95" (20 800 грн/т).

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней до получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 751,2 грн/т (27 долл./т) у "Торум" — 756,1 грн/т (27 долл./т).

Эта "грязная" маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

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Ранее сообщалось, что в конце июля "Укрзализныця" приобрела 6000 тонн дизтоплива с наценкой 26-28 долларов за тонну к котировкам в Роттердаме.

Напомним, формульный подход с использованием цен на европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была так называемая формула "Амстердам+" – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа 2020 года, с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" предложил населению газ по цене хаб в Германии (NCG) плюс 1,95 евро/МВт.час, что соответствует стоимости доставки газа в Украину.

Также в 2016-2019 годах действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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