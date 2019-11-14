"Укрзализныця" рассматривает возможность увеличить зарплату работникам

Об этом сообщили представители правления предприятия после встречи с членами профсоюзов

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Сокращения не будет, увеличение зарплаты уже обсуждают, а реформировать железнодорожную отрасль нужно вместе с профсоюзами.

Таковы результаты переговоров железнодорожников с руководством правления "Укрзализныци" и Офисом президента.

С утра на Банковой протестовали несколько тысяч рабочих "Укрзализныци". Требовали увеличить зарплату и не увольнять людей. Мол, ведомство планируют разделить на три компании и частично приватизировать. В результате 120 тысяч человек, как опасались митингующие, будет сокращено.

"Мы против сокращения, за улучшение условий железнодорожников, чтобы достойная была заработная плата", – говорит один из участников акции.

"Диалог есть, входим в переговоры по увеличению заработной платы в будущем. Договорились о том, что будет выплачено вознаграждение по итогам работы за прошлый год. Это в размере – половина оклада. Сокращения сотрудников, 120 тысяч человек, – не будет", – заявил член правления "Укрзализныци" Желько Марчек.

"Мы будем обращаться и в парламент, и к Кабмину – привлечь профсоюзы как одну из сторон для работы в рабочей группе. Для того, чтобы вся реформа, которая будет идти, непосредственно "Укрзализныци", ее трансформации, обязательно учитывала интересы работников отрасли", – заявила заместитель главы офиса президента Юлия Кузнецова.

Напомним, ранее Кабмин поручил госкомпаниям избавиться от лишнего имущества. Это решение касается и "Укрзализныци". О том, что "Укрзализныця" продаст непрофильные активы, заявлял и глава компании Евгений Кравцов.

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