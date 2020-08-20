"Укрзализныця" за счет перевозчиков решает текущие проблемы, – Омелян

Экс-министр инфраструктуры подчеркнул, что компания проваливает все планы по финансовым показателям и инвестициям

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал инициативы Министерства инфраструктуры и "Укрзализныци" по унификации платы за порожний пробег. Соответствующий проект постановления размещен для обсуждения на сайте ведомства, сообщает "Главком".

Реклама

По его словам, деньги от всех предыдущих повышений тарифов исчезали, компания проваливает все планы по финансовым показателям и инвестициям. "Я полностью солидарен с участниками рынка, потому что мы видим, что железная дорога вместо того, чтобы ввести четкий курс реформ, публично объявить свою стратегию выхода из кризиса и борьбы с коррупцией, они стараются за счет перевозчиков решить текущие проблемы компании. На самом деле все это еще больше усугубляет кризис. Потому что мы уже неоднократно поднимали тарифы в течение 2016-2019 годов, каждый раз получая заверения железной дороги, все эти деньги будут потрачены на модернизацию подвижного состава", – подчеркнул он.

Владимир Омелян уверен, что перед любым повышением тарифов (явным или скрытым) должно пройти широкое обсуждение на уровне руководства государства, правительства.

В тренде Курс доллара в Украине подскочил еще выше

Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры обнародован проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги". Согласно ему, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозку порожних вагонов, независимо от вида перевозки, груза, который перевозится в вагоне к выгрузке. Так, в настоящее время тариф на перевозку порожнего вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса – 2326 грн; третьего класса – 3730 грн. Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама