Уменьшение price caps поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине, – "Донбассэнерго"

Фото: "Донбассэнерго" / Facebook

Уменьшение price caps недопустимо, ведь это поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине из-за убыточности производства электроэнергии ТЭС. Об этом говорится в заявлении ПАО "Донбассэнерго" на странице компании в Facebook.

В заявлении отмечается, что основная аргументация инициаторов снижения уровня ценовых ограничений (price caps) на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке заключается в том, что фактический индекс API 2 и курс доллара США по отношению к гривне существенно снизились по сравнению с показателями, которые были учтены Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии (ОРЦ) на 2019 год.

Однако в "Донбассэнерго" обращают внимание, что цена угля на мировых торговых площадках (в том числе API 2) имеет характерную сезонность и в осенне-зимний период она существенно возрастает по сравнению с другими периодами года. Что касается курса доллара США к гривне, то по факту предыдущих лет он имеет тенденцию к увеличению в последнем квартале года по сравнению со вторым-третьим кварталами.

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В компании также отметили, что цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" ниже цены тепловой генерации в первом полугодии текущего года.

"За три месяца работы новой модели рынка средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" составила 1648 грн/МВт∙ч, что на 6,4% ниже цены тепловой генерации в первом полугодии 2019 года. При этом на генерацию дополнительно возлагается уплата акцизного сбора в размере 3,2% от стоимости проданной электроэнергии. Таким образом, уже сейчас цена на электроэнергию для тепловой генерации на 22% меньше той, что учитывалась НКРЭКУ в прогнозируемой оптовой рыночной цене на 2019 год, и составляет 1595 грн/МВт∙ч", – говорится в заявлении.

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В нем подчеркивается, что себестоимость электроэнергии тепловой генерации не меняется прямо от изменения топливной составляющей (топливная составляющая составляет около 70-75% себестоимости). Так, снижение себестоимости на 22% равно снижению топливной составляющей на 25-30% при неизменных постоянных затратах, что соответствует мировым тенденциям на рынке угля ( "Средняя цена угля в соответствии с биржевым индексом API 2 за девять месяцев 2019 года на 30,7% меньше средней цены соответствующих девяти месяцев 2018 года и составляет 63,6 долл. США за тонну").

В "Донбассэнерго" отметили, что считают уменьшение price caps недопустимым, ведь это поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине из-за убыточности производства электроэнергии тепловыми электростанциями.

Напомним, НКРЭКУ не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps).

Ранее коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов заявил, что усиление ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тыс. жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления.

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