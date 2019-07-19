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Уничтожение иранского беспилотника сказалось на цене нефти

19 июля, 11:12

Тем не менее черное золото завершает неделю серьезным падением котировок

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo.

Цены на нефть эталонных марок активно повышаются на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:52 по киевскому времени подорожали на 1,89% - до 62,70 доллара за баррель. На торгах в четверг, 18 июля, их цена уменьшилась до 61,93 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась до 55,81 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене до 55,30 доллара за баррель.

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Тем не менее, эту неделю нефть завершает снижением из-за опасений избытка топлива на рынке и слабого спроса на него в США и Китае. Падение по итогам этой недели может стать максимальным с мая из-за данных о резком повышении запасов нефтепродуктов в США и опасений, что мер ОПЕК по сокращению добычи может оказаться недостаточно для предотвращения профицита топлива на мировом рынке.

Излишек топлива может образоваться из-за замедления темпов роста мировой экономики, и экономики Китая в частности. Как стало известно в начале недели, китайский ВВП во втором квартале вырос на 6,2%, минимальными темпами за 27 лет.

Ранее мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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Тег нефть, Иран, ОПЕК, беспилотник, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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