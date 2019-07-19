Уничтожение иранского беспилотника сказалось на цене нефти
Тем не менее черное золото завершает неделю серьезным падением котировок
Цены на нефть эталонных марок активно повышаются на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:52 по киевскому времени подорожали на 1,89% - до 62,70 доллара за баррель. На торгах в четверг, 18 июля, их цена уменьшилась до 61,93 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась до 55,81 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене до 55,30 доллара за баррель.
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Тем не менее, эту неделю нефть завершает снижением из-за опасений избытка топлива на рынке и слабого спроса на него в США и Китае. Падение по итогам этой недели может стать максимальным с мая из-за данных о резком повышении запасов нефтепродуктов в США и опасений, что мер ОПЕК по сокращению добычи может оказаться недостаточно для предотвращения профицита топлива на мировом рынке.
Излишек топлива может образоваться из-за замедления темпов роста мировой экономики, и экономики Китая в частности. Как стало известно в начале недели, китайский ВВП во втором квартале вырос на 6,2%, минимальными темпами за 27 лет.
Ранее мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:
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